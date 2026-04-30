Koldo asegura que Jésica "chantajeaba" a Ábalos con revelar "cosas personales" y que la conoció a través de Aldama

Estaba previsto que el miércoles declararan los tres acusados por el 'caso Mascarillas', sin embargo, el empresario Víctor de Aldama estuvo durante ocho horas declarando y el juez suspendió la sesión para el día siguiente. Hoy es el turno de Koldo García y José Luís Ábalos.

El exasesor ha respondido a las preguntas del fiscal Anticorrupción, Alejandro Luzón, asegurando que Jésica, expareja de Ábalos "chantajeaba" al exministro. Aunque la sesión ha comenzado contextualizando el caso, y ha retrocedido a como se conocieron Ábalos y él. Cuenta que fue en un mitin, pero no da una fecha exacta, aunque apunta creer que "fue alrededor de las primeras primarias que hubo con Pedro Sánchez". A partir de ahí se comenzó a construir "cierta relación" y "trabajar en el proyecto del presidente del partido".

En el PSOE empezó a trabajar como "conductor del señor Ábalos cuando pasó a ser ministro de Transportes". Señala que este consideró que tenía que ser él porque "tenía ya confianza en mí, que fuera asesor de él y me designó en el gabinete del ministro como asesor suyo".

Su trabajo como asesor

Koldo era asesor del exministro Ábalos cuando le nombraron en Puertos y Renfe Cercanías. En cuanto a su labor como "asesor o asistente" explica que anotaba lo que "creía que podía ser de interés del señor Ábalos y se lo transmitía directamente". Sin embargo, en el Ministerio de Transportes intentaba que la agenda del señor Ábalos estuviese completa "para aprovechar todo el tiempo posible y poder dar respuesta a las necesidades que tenía cada persona".

Mientras que en su tiempo libre se centraba en "intentar agendar todo lo que era de Secretaría de Organización", alegando que el ministerio "le absorbía" al exministro "mucho tiempo", por lo que "había que aprovechar esos huecos para poder atender la situación del partido".

En la misma línea ha asegurado que Ábalos "trabajaba mucho" y por ello lo que tenía que hacer era quitarle el máximo de trabajo": "Intentaba quitárselas de medio para que se preocupara de lo que se tenía que preocupar".

El piso de Jésica

Sobre la expareja de Ábalos, Jésica Rodríguez, ha contado que la conoció a través de Aldama y que la ayudó "a intentar conseguir un sitio para dormir porque estaba buscando un piso de alquiler". Y ha sido tajante al asegurar que el empresario no le dio la orden.

Pero sobre el piso de alquiler la pareja "me indicaron que querían un piso de alquiler" e intentó buscar un piso "para un tiempo muy corto", explica: "Es verdad que en una de las ocasiones el señor Escolano me comentó que estaba mirando pisos de alquiler porque venía gente de fuera a pasar la noche. Él estaba mirando un piso, me lo comentó y yo le dije: oye, este tema".

La vivienda para pasar un periodo de tiempo "muy corto" recuerda que era el de Plaza España, "porque estaban buscando otra cosa". y añade que "los mensajes que me ponía Jessica, ella lo que quería era un piso, un piso de alquiler para compartir la vida con el señor Ábalos".

Lo pagaba Escolano

Koldo ha reconocido en el Supremo que el piso lo pagaba Alberto Escolano, a quien conoció porque Aldama me lo presentó: "Lo que me expresó el señor Alberto es que era socio en algunas cuestiones y en otras actuaba de forma independiente". Sin embargo, desconoce por qué dejó de pagar el piso, aunque ha apuntado que "le puedo decir es que hay ciertas actitudes, ciertas personas que no quiero decir exactamente".

El exasesor ha contado que el exministro "sufría una presión de esta señorita que al final acabó en ciertas expresiones por parte de ella", que a su juicio, "creo que eran inadecuadas y a tener en cuenta": "Es verdad que esta señora, señorita, presionó bastante de que había que darle solución a sus problemas porque sino la opinión pública tendría conocimiento de ciertas cosas, no ilegales sino personales".

Cree "que a nadie se le escapa aquí, porque creo que, por desgracia, todo el mundo puede tener conocimiento de la vida privada del señor Ábalos. Su situación personal, tenía algunos problemas los cuales creo que no se merece".

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