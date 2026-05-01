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Le Normand presenta su primer libro: "Hay un camino de dudas y miedos que no todo el mundo ve"

El jugador del Atlético de Madrid ha sacado su libro 'Por miedo a decepcionar' en un momento clave de la temporada y así lo ha contado en Antena 3 Deportes.

Le Normand presenta su primer libro: "Hay un camino de dudas y miedos que no todo el mundo ve"

Le Normand presenta su primer libro: "Hay un camino de dudas y miedos que no todo el mundo ve"

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Vanessa Blasco | Daniel Valares
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Robin Le Normand, nacido en la región francesa de Bretaña, llegó a España en 2016 junto a su familia. El central del Atlético de Madrid comenzó en el filial de la Real Sociedad y en 2022 consiguió la nacionalidad española, convirtiéndose en un habitual de Luis de la Fuente en las convocatorias de la Selección.

A sus 29 años, el franco-español ha sacado un libro en el que cuenta la historia de su vida, de cómo se crió en una familia humilde de Francia a llegar a ser futbolista profesional. En él, muestra que en el camino hay más dificultades que comodidad: "La parte que no todo el mundo ve. El camino de dudas, sobre todo de dudas y miedos. Que te puedes sentar en tu cama llorando, dudar... lo importante es que todo el mundo sepa que hace parte del juego, también", confesaba en el micrófono de Antena 3 Deportes.

La muerte de su hermana

Robin es el mayor de tres hermanos, Théo y Nora, de los que habla en su historia: "De poder llevar algo tan duro, como ha sido el fallecimiento de mi hermana. Cómo yo he avanzado y cómo mi entorno me ha levantado", indicaba el jugador rojiblanco.

Amante la naturaleza y de la lectura, Le Normand ha encontrado en su libro una vía de escape para desahogarse y evadir la presión y los problemas de su vida profesional y personal: "La solución es escribiendo este libro y lo agradezco un montón", aseguraba el internacional.

El martes, una 'final' en Londres

El Atlético de Madrid se enfrentará el martes al Arsenal en la vuelta de semifinales de la UEFA Champions League y antes de la cita, el jugador tiene otro reto por delante: "Presentar el libro al equipo", confesaba entre risas.

El conjunto dirigido por Diego Pablo 'El Cholo' Simeone puede alcanzar una final de la máxima competición europea diez años después y Robin nos confirma que "el equipo está muy bien y con muchas ganas del martes".

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.

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