Vídeo de la espectacular detención del hombre que cuchillo en mano apuñaló a dos personas en la calle en Londres

A las 11:15 horas de la mañana de este miércoles se encendían las alarmas en Londres. Un hombre armado con un cuchillo atacaba a un joven cerca de una sinagoga. El atacante no se detiene, con la cara ensangrentada se dirige hacia una nueva víctima, esta vez un anciano que esperaba el autobús.

Es un grupo de vecinos quien consigue detenerlo hasta que llega la policía. Una vez llegan, los agentes utilizan sus pistolas taser para reducirlo. Las imágenes de la impactante detención acaban de ser difundidas. La secuencia fue grabada por la cámara corporal de un agente.

El sospechoso es un varón de 45 años que se encuentra bajo custodia por intento de asesinato. "Tiene antecedentes de violencia grave y problemas de salud mental". Según las últimas informaciones, las víctimas de 34 y 76 años están estables. Este ataque ha sembrado el terror en la comunidad judía, no solo en Londres, o en el país, sino en el mundo.

Mientras el primer ministro promete justicia, Israel asegura que las palabras no bastan para frenar, dice, esta plaga. Ataques que han provocado el rechazo de la comunidad judía. Solo en el mes de marzo hubo 26 detenidos por ataques antisemitas. La policía investiga el ataque como un "incidente terrorista" aunque asegura que es demasiado pronto para saber si tiene alguna conexión con la guerra en Irán. La comunidad judía ha dicho no sentirse segura en las calles. Y el primer ministro británico ha prometido llevar a los responsables ante la justicia.

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