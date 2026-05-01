Infantino confirma la presencia de Irán en el Mundial: "Por supuesto, jugará en Estados Unidos"

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, ha insistido este jueves en que Irán participará en el Mundial de 2026 y que disputará sus partidos en Estados Unidos, pese al contexto geopolítico por la guerra en el país persa y a la ausencia de la delegación iraní en el 76º Congreso del organismo en Vancouver.

"La razón es sencilla: tenemos que unirnos. Tenemos que juntar a la gente"

"Por supuesto, Irán jugará en Estados Unidos. La razón es sencilla: tenemos que unirnos. Tenemos que juntar a la gente", afirmó durante una de sus intervenciones.

La declaración llega después de que la delegación de la Federación Iraní de Fútbol, encabezada por su presidente Mehdi Taj, no pudiera asistir al congreso. Según la agencia Tasnim, sus representantes fueron rechazados en el control fronterizo canadiense, denunciando el trato recibido por parte de las autoridades.

Irán debutará en Los Ángeles

Irán tiene previsto debutar en el Mundial el 15 de junio en Los Ángeles frente a Nueva Zelanda, antes de medirse a Bélgica el día 21 en la misma ciudad y cerrar la fase de grupos contra Egipto el 26 de junio en Seattle. La federación iraní había solicitado disputar sus encuentros en México, aunque la FIFA ha mantenido el calendario original.

Las palabras de Infantino contrastan con las declaraciones previas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien aseguró que Irán sería bienvenido en el torneo, pero advirtió que no deberían participar "por su propia vida y seguridad".

Infantino se presentará a la reelección

Durante la clausura del congreso, Infantino anunció su intención de optar a un nuevo mandato al frente de la FIFA: "Como ya sabrán, el periodo electoral para las elecciones presidenciales de la FIFA comienza hoy. Me siento honrado y conmovido, y quiero decirles primero a ustedes, las 211 asociaciones miembro, que seré candidato a la elección de presidente de la FIFA el próximo año".

El dirigente suizo asumió el cargo en 2016 tras la dimisión de Sepp Blatter.

Presupuesto récord y mensaje global

El Congreso también aprobó el Informe Anual 2025, que contempla unos ingresos récord de 14.000 millones de dólares para el ciclo 2027-2030.

"Los beneficios que podemos generar regresan al mundo entero, porque queremos darle a cada niño, en cada rincón del mundo, una oportunidad, una posibilidad, una oportunidad de soñar y de creer que puede lograrlo. Y aun si él o ella no lo logra, al menos pasar un momento feliz juntos jugando fútbol", explicó Infantino.

Según el informe, las asociaciones miembro se beneficiarán de un aumento significativo en la inversión en desarrollo del fútbol, ocho veces superior a la existente antes de 2016.

Además, la FIFA dio protagonismo a su Panel contra el racismo, liderado por George Weah, en una apuesta por reforzar la lucha contra la discriminación en el fútbol mundial.

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