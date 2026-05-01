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1 DE MAYO

Manifestación por el Día del Trabajador, en directo: Sánchez pide "seguir avanzando" frente "a quienes anuncian el apocalipsis"

Estos son los eventos y actividades organizadas para este viernes 1 de mayo por el Día del Trabajador.

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Paula Hidalgo
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Los sindicatos Comisiones Obreras (CCOO) y Unión General de Trabajadores (UGT) han llamado a salir a las calles a los ciudadanos en más de un centenar de manifestaciones este 1 de mayo. Bajo el lema 'Derechos, no trincheras. Salarios, vivienda y democracia', reivindican mejoras en acceso a la vivienda y en los salarios, y también condenan la guerra promovida por los afanes "imperialistas" del presidente de EEUU, Donald Trump.

Desde las 11:30 horas de este viernes arrancará la manifestación de Málaga, partiendo desde la Avenida Manuel Agustín Heredia, número 36 hasta la Plaza de la Constitución. A esta acudirán los secretarios generales de CCOO y de UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez, y también se podrá ver a la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, al candidato de Por Andalucía a la Junta, Antonio Maíllo, y la co-coordinadora de Movimiento Sumar, Lara Hernández.

Los secretarios generales de los principales sindicatos han explicado el motivo por el que se han trasladado a la ciudad malagueña dejando atrás Madrid, lugar donde tradicionalmente se reunían el mayor numero de manifestantes. En una rueda de prensa, Sordo y Álvarez indicaron que Málaga es el escenario de alguna de las reivindicaciones sindicales del Día del Trabajador, como el encarecimiento de la vivienda.

Mensaje de Sánchez

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, también ha querido lanzar un mensaje este 1 de mayo. Asegura que España tiene "más empleo y más derechos que nunca" y anima a celebrar esta jornada "por todo lo logrado" y a renovar el compromiso de "seguir avanzando" frente "a quienes anuncian el apocalipsis".

En el vídeo que ha compartido Sánchez a través de X, se pueden observar imágenes del movimiento de lucha obrera junto a una reflexión: "Hubo un tiempo donde los derechos eran un privilegio. Hoy, sabemos que muchas cosas no eran imposibles y que empleo y derechos pueden ir de la mano".

Feijóo cuestiona al Gobierno

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha criticado que no es aceptable que "el Gobierno gane más mientras las familias llegan con menos". En este sentido, el líder de la oposición ha recriminado al Gobierno que haya convertido el trabajo en "una carrera de obstáculos", subrayando que "trabajar ha de servir para vivir, no solo para pagar".

Yolanda Díaz: "Queremos mejores y más salarios"

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha pedido a la patronal "repartir beneficios y subir salarios", mientras se ha solidarizado con "toda la gente trabajadora de nuestro país que sí levanta España, frente a otros que se llenan las manos de beneficios y se niegan a repartir". En este sentido, ha lanzado un mensaje directo: "Hago un llamamiento para que en la negociación colectiva se repartan beneficios y se suban los salarios".

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Redacción Antena 3 Noticias

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