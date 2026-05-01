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Fernando Alonso: "¿Cambiar pañales? Tiene que estar por debajo de los 30 segundos"

El piloto español bromea con su tiempo récord cambiando pañales: "No sé si todo queda puesto bien, pero soy rápido...".

Fernando Alonso en Miami

Fernando Alonso en MiamiReuters

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Fernando Alonso sigue compitiendo al máximo nivel en el Gran Circo, pero esta temporada afronta un reto completamente distinto: su reciente paternidad. Y parece que el asturiano, bicampeón del mundo de F1, no pierde la competitividad ni fuera del circuito.

Durante la rueda de prensa previa al Gran Premio de Miami fue preguntado por su velocidad cambiando pañales y no dudó en responder con humor. "Tiene que estar por debajo de los 30 segundos", bromeó sobre el tiempo récord que tarda con su hijo.

"Por las noches hay algún que otro momento que con todo el estrés... no sé si todo queda puesto bien, pero soy rápido", cerró entre carcajadas la respuesta sobre sus habilidades con el pañal de Leonard Alonso Jiménez.

Otro fin de semana complicado

Más allá de la anécdota, Alonso vuelve este fin de semana a la acción con Aston Martin en un contexto complicado. El equipo no atraviesa su mejor momento y el objetivo, viendo el rendimiento del monoplaza, pasa casi por terminar la carrera.

El propio piloto reconoció que no habrá mejoras de potencia para Miami: "La verdad es que hemos descansado. Aunque las cuatro semanas parece que son muchas, han parecido más dos o tres. He echaba de menos una semanita más de relax. Pero sí que hemos estado activamente trabajando con Honda en Japón para, por lo menos, mejorar las vibraciones. No tenemos ninguna actualización de potencia, pero sí que tenemos de fiabilidad y de vibraciones", explicó.

El asturiano resumió así su preparación en las últimas semanas: "Así que un pasito cada vez, ojalá lo podamos ver aquí. Y luego, sí, conducir un poco en Paul Ricard, el coche de Le Mans y poco más. Y algo de simulador, así que con ganas de subirme al coche ya".

"Será difícil, no vamos a mentir"

Aun así, no es optimista con las opciones del equipo en Miami: "Será difícil, no vamos a mentir. Como digo, no tenemos ninguna mejora de prestaciones respecto a Suzuka y sabemos que podemos estar en la cola de la parrilla. Pero tenemos que seguir unidos, tenemos que seguir viendo lo que podemos hacer y aquí intentaremos mejorar las vibraciones del motor y que no tengamos esos problemas ya", apostilló.

Entre pañales y circuitos, Alonso sigue compitiendo… aunque ahora también en su propia casa.

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