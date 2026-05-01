La Euroliga expedienta al presidente del Panathinaikos tras su "actitud deplorable" en Valencia

La Euroliga ha abierto expediente al dueño y presidente del Panathinaikos, Dimitris Giannakopoulos, tras su comportamiento en el segundo partido de los cuartos de final ante el Valencia Basket. La sanción podría ser severa y, según fuentes consultadas por EFE, podría impedirle asistir a los próximos encuentros de su equipo.

El incidente se produjo en los minutos finales del partido disputado en el Roig Arena, cuando el dirigente griego, situado junto al banquillo, se levantó y se dirigió con gestos airados hacia la mesa de anotadores y los árbitros, generando una situación de tensión.

Los colegiados reflejaron lo ocurrido en el acta y, tras el encuentro, la Policía también le abrió un acta, junto a otros miembros de la expedición, por no seguir las indicaciones de seguridad.

Posible sanción ejemplar

Al estar recogido en el acta, la Euroliga activó el protocolo disciplinario. La resolución podría conocerse antes del próximo partido de la serie, previsto para el 6 de mayo en Atenas, y no se descarta una sanción ejemplar debido a su reincidencia.

Según estas fuentes, el castigo podría incluir una multa económica y la prohibición de acceso a los partidos restantes de la temporada, incluida la Final a Cuatro —que organiza el propio Panathinaikos—, así como a los primeros encuentros del próximo curso.

Giannakopoulos cuenta con un amplio historial de sanciones, con multas que han alcanzado los 800.000 euros y suspensiones anteriores, como la prohibición de asistir a cinco partidos tras la Final Four de 2025.

Denuncia una "actitud deplorable"

El Valencia Basket reaccionó con dureza a lo sucedido y anunció que presentará una queja formal: "Valencia Basket condena la actitud del presidente de Panathinaikos, Dimitris Giannakopoulos, que rebasó cualquier límite durante el partido acercándose a la mesa con una actitud deplorable, tratando de influenciar e increpar a los árbitros, tal y como refleja el acta del partido, negándose además a acatar las indicaciones de los cuerpos de seguridad y generando una tensión injustificable, motivos por los que además la Policía le ha abierto un acta, así como a algunos miembros más de su expedición", señaló el club.

El partido terminó con victoria del Panathinaikos en la prórroga (105-107), con una canasta sobre la bocina de Nigel Hayes-Davis, dejando al Valencia con un 0-2 en la serie.

La respuesta de Giannakopoulos

Por su parte, el dirigente griego respondió a las acusaciones y cargó contra el técnico 'taronja': "Señor Martínez, te quiero felicitar. Valencia es increíble, se está convirtiendo en un gran club de baloncesto y tú eres un entrenador excepcional. Pero, después de lo que dijiste sobre mí, eres un mentiroso. Nunca me acerqué al lugar donde estaban los árbitros, estaba detrás del banquillo del Panathinaikos y expresaba lo que pensaba sobre una falta que se había pitado", contestó en redes sociales.

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