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BEGOÑA GÓMEZ

Begoña Gómez denuncia a Vito Quiles por "agresión" y "acoso" en una cafetería de Madrid

Fuentes de la Moncloa afirman que la mujer del presidente denunciará al agitador ultra Vito Quiles por un presunto delito de agresión en una cafetería madrileña.

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Begoña GómezEUROPAPRESS

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Paula Hidalgo
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Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, denuncia al agitador ultra Vito Quiles por un presunto delito de agresión en una cafetería madrileña. Según informan fuentes del Gobierno a Antena 3 Noticias, Gómez se encontraba en el establecimiento, ubicado en Las Rozas, a las afueras de Madrid. Le acompañaban un hombre y dos amigas en el momento en el que Quiles comenzó a increparle, a quien acusan de ir a perseguir y 'cazar' a la mujer del Presidente.

Según Moncloa, el activista no dejaba salir a la mujer de Pedro Sánchez del local, algo que consideran que responde a un comportamiento de acoso. Quiles ha publicado el vídeo en sus redes sociales, donde supera el millón de seguidores. En las imágenes, se puede observar cómo aborda a Gómez y le acusa de haber aprovechado su condición de esposa del presidente para hacer "chanchullos".

La secuencia de los hechos

En las imágenes difundidas por Quiles, se le aprecia persiguiendo a Gómez, que trata de evitarle sin éxito mientras habla por teléfono, por lo que las acompañantes intervienen para poner fin a la situación. Le piden que deje de grabar e incluso se produce un forcejeo, ante lo que el agitador responde: "Que paréis charos". Este calificativo ha sido considerado como un acto de "violencia machista", a juicio del Gobierno.

Quiles, tras publicar el vídeo en sus redes sociales, añade en la descripción : "Encuentro a la mujer de Pedro Sánchez y me agreden al preguntarle por su corrupción".

El PSOE y varios ministros salen en su defensa

Tras hacerse eco de la noticia, varios ministros y dirigentes del PSOE han salido a defender públicamente a Gómez. Acusan al PP y a Vox de dar voz al invitar a sus actos a Quiles. La cuenta oficial del PSOE ha publicado en X: "El odio que siembra Vito Quiles está financiado por el PP y sus socios de Vox. La violencia y el machismo tienen nombre y apellidos".

Son numerosas las respuestas de los socialistas condenando lo ocurrido. La portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ha sentenciado en X: "Mi máxima condena y que se haga justicia. La impunidad debe acabar". Y señala a los populares por "blanquear" y "alentar" a "ejercer el acoso". También el ministro de Hacienda, Arcadi España, ha considerado "inadmisible" la situación, y asegura: "No podemos acostumbrarnos a ello. No es periodismo, es acoso".

La titular de Ciencia, Diana Morant, también ha rechazado lo sucedido: "Se han cruzado todos los límites. Esto no puede quedar impune: la justicia tiene que actuar". Y aprovecha para trasladar "todo su apoyo" a Begoña.

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