BEGOÑA GÓMEZ
Begoña Gómez denuncia a Vito Quiles por "agresión" y "acoso" en una cafetería de Madrid
Fuentes de la Moncloa afirman que la mujer del presidente denunciará al agitador ultra Vito Quiles por un presunto delito de agresión en una cafetería madrileña.
Publicidad
Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, denuncia al agitador ultra Vito Quiles por un presunto delito de agresión en una cafetería madrileña. Según informan fuentes del Gobierno a Antena 3 Noticias, Gómez se encontraba en el establecimiento, ubicado en Las Rozas, a las afueras de Madrid. Le acompañaban un hombre y dos amigas en el momento en el que Quiles comenzó a increparle, a quien acusan de ir a perseguir y 'cazar' a la mujer del Presidente.
Según Moncloa, el activista no dejaba salir a la mujer de Pedro Sánchez del local, algo que consideran que responde a un comportamiento de acoso. Quiles ha publicado el vídeo en sus redes sociales, donde supera el millón de seguidores. En las imágenes, se puede observar cómo aborda a Gómez y le acusa de haber aprovechado su condición de esposa del presidente para hacer "chanchullos".
La secuencia de los hechos
En las imágenes difundidas por Quiles, se le aprecia persiguiendo a Gómez, que trata de evitarle sin éxito mientras habla por teléfono, por lo que las acompañantes intervienen para poner fin a la situación. Le piden que deje de grabar e incluso se produce un forcejeo, ante lo que el agitador responde: "Que paréis charos". Este calificativo ha sido considerado como un acto de "violencia machista", a juicio del Gobierno.
Quiles, tras publicar el vídeo en sus redes sociales, añade en la descripción : "Encuentro a la mujer de Pedro Sánchez y me agreden al preguntarle por su corrupción".
El PSOE y varios ministros salen en su defensa
Tras hacerse eco de la noticia, varios ministros y dirigentes del PSOE han salido a defender públicamente a Gómez. Acusan al PP y a Vox de dar voz al invitar a sus actos a Quiles. La cuenta oficial del PSOE ha publicado en X: "El odio que siembra Vito Quiles está financiado por el PP y sus socios de Vox. La violencia y el machismo tienen nombre y apellidos".
Son numerosas las respuestas de los socialistas condenando lo ocurrido. La portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ha sentenciado en X: "Mi máxima condena y que se haga justicia. La impunidad debe acabar". Y señala a los populares por "blanquear" y "alentar" a "ejercer el acoso". También el ministro de Hacienda, Arcadi España, ha considerado "inadmisible" la situación, y asegura: "No podemos acostumbrarnos a ello. No es periodismo, es acoso".
La titular de Ciencia, Diana Morant, también ha rechazado lo sucedido: "Se han cruzado todos los límites. Esto no puede quedar impune: la justicia tiene que actuar". Y aprovecha para trasladar "todo su apoyo" a Begoña.
Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.
Publicidad