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Muere una niña de 11 años por un posible caso de meningitis en Ourense

La menor, que residía en Ourense, murió con "sospecha de infección meningócica invasora". Intentan determinar las causas exactas de su muerte mientras identifican a los contactos estrechos de la menor.

Imagen de archivo de un menor vacun&aacute;ndose de meningitis

Imagen de archivo de un menor vacunándose de meningitisEuropa Press

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Paula Hidalgo
Publicado:

Una niña de 11 años ha fallecido en Ourense con "sospecha de infección meningócica invasora", según ha confirmado la Consellería de Sanidade a Europa Press. El caso ha activado de inmediato los protocolos sanitarios para controlar posibles contagios.

El Sergas ha identificado a 104 contactos estrechos del entorno educativo y social de la menor durante los últimos diez días. Todas estas personas han sido citadas entre este jueves y el viernes para recibir tratamiento preventivo, tal y como establecen las medidas de salud pública en este tipo de situaciones. Desde Sanidade han trasladado sus condolencias a la familia de la niña.

En paralelo, la Xunta recuerda que Galicia ha reforzado recientemente la vacunación frente a la meningitis. Desde este mes de mayo, la comunidad administra a los menores de 12 años la vacuna contra el meningococo B, la forma más frecuente de esta enfermedad. Esta dosis se suma a las ya incluidas en el calendario infantil, que se aplican en los primeros meses de vida.

Segundo caso en un mes

Hace apenas una semana, una niña residente en el municipio malagueño de Vélez-Málaga murió por otro posible caso de meningitis. La menor fue trasladada al Hospital Materno Infantil de Málaga, donde posteriormente falleció.

Además, se realizaron trabajos de profilaxis en el entorno de la menor fallecida para prevenir o identificar posibles contagios. Para ello se contactó con su entorno familiar, así como escolar.

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