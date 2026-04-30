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Jesús Tavira

Sepultado a dos metros bajo tierra, bajo una capa de hormigón y envuelto en plástico, así se encontró el cadáver que podría ser de Jesús Tavira

El cadáver del empresario alicantino Jesús Tavira ha sido hallado sepultado a 2 metros bajo una capa de hormigón en una casa de Bacarot. Alicante.

Encuentran un cadáver en Alicante

Sepultado a dos metros bajo tierra, bajo una capa de hormigón y envuelto en plástico, así se encontró el cadáver que podría ser de Jesús Tavira | Antena 3 Noticias

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Ángel Pinto
Publicado:

El cuerpo del empresario Jesús Tavira estaba envuelto en plástico, sepultado a más de 2 metros bajo una capa de hormigón. En un agujero que fue un antiguo pozo ahora inutilizado. El cuerpo fue hallado en avanzado estado de descomposición de una casa de Bacarot, en Alicante.

Tavira de 63 años desapareció el pasado 18 de Marzo, se encontró su coche quemado en plena calle. Desde ese día su localización era objetivo policial. Los restos de ropa y una medalla que llevaba la víctima fueron suficientes para que fuera identificado por su familia. Pero habrá que esperar a las muestras de ADN para confirmarlo.

El empresario estuvo relacionado con el asesinato a tiros en 2016 de María del Carmen Martínez, viuda del ex presidente de Caja Mediterráneo, Vicente Sala. Los agentes han detenido al matrimonio propietario de la casa y a otros dos individuos relacionados con al pareja.

Fuentes de la investigación creen que el cuerpo sin vida hallado es de Jesús Tavira, de quien se desconoce el paradero desde el pasado 18 de marzo y en cuya búsqueda se había volcado el Cuerpo Nacional de Policía. En esta casa fue detenido un matrimonio de origen argelino que estaba viviendo de alquiler con varios hijos menores de edad desde hacía uno o dos meses.

A partir del arresto, la Policía Nacional comenzó una minuciosa inspección del domicilio con el fin de encontrar el cuerpo y recabar cualquier indicio o prueba que les vinculara con la desaparición y muerte de Tavira. Este registro se realizó en presencia de la letrada de la Administración de Justicia del juzgado de guardia de Alicante y de un abogado de oficio que asistió a la pareja detenida,

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