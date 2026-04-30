Carlos Alcaraz reaparece en la Caja Mágica para animar a su hermano Jaime

Carlos Alcaraz ha revolucionado hoy las instalaciones del Mutua Madrid Open al asistir al partido de su hermano Jaime en la categoría sub 16 del torneo madrileño. El pequeño de la familia ganó al español Pol Mas en su estreno en la pista 7, en la que estuvo presente el actual campeón del Open de Australia, junto a los padres.

El ganador de siete grand slam, que no podrá defender su corona en Roland Garros por la lesión que padece en su muñeca derecha, apareció con la férula que protege esa zona de su cuerpo. El tenista murciano animó a sui hermano Jaime y generó una gran expectación en las instalaciones del Mutua Madrid Open, cita que Carlos Alcaraz ha ganado en dos ocasiones (2022 y 2023).

Jaime Alcaraz disputa el torneo gracias a una invitación. También su rival Pol Mas Tabuena. Carlos Alcaraz llegó a Madrid este jueves y este viernes no se quiso perder el partido del menor de sus hermanos en la capital de España.

El mundo del tenis sigue con máxima expectación cualquier actualización o información sobre el estado de la muñeca derecha de Carlos Alcaraz, quien hace unos días confirmaba su baja de los torneos de Roma y Roland Garros. La gran duda es cuándo estará lista para volver a las pistas y si podrá disputar la gira de hierba, con Queen's y Wimbledon como citas más señaladas.

"No tengo claro que pueda llegar a Wimbledon"

Alex Corretja aclaró que no hay que tener prisa con el regreso del genial tenista de El Palmar y puso en duda que pueda estar listo para volver a las pistas en la gira de césped.

"Yo no tengo claro que pueda llegar a Wimbledon, lo que pasa es que no tengo ni idea de cómo está yendo la recuperación. Solo estoy deseando que vuelva lo antes posible, como todos. Pero ahora mismo, yo me lo plantearía como decir: 'Oye, vamos a ver lo que sucede' Y ellos están cumpliendo los plazos que ven que son los prudentes. Adelantarse y decir que no va a Roland Garros quiere decir que necesitan curar la lesión con tranquilidad", explicó l extenista español y dos veces finalista de Roland Garros (1998 y 2001) en la Cadena Ser.

Por su parte, Toni Nadal reflexionó en Radioestadio de Onda Cero la dolencia que ha apartado a Alcaraz del circuito, avisando que es una lesión complicada al afectarle a su mano derecha, con la que juega el campeón de siete majors.

"Tiene lo mismo que tuvo Rafael, necesitas un periodo para recuperarte. Ha pasado en un muy mal momento. Las lesiones son siempre lo peor de los deportistas, las lesiones de muñeca son complicadas en el tenis, a Carlos le ha pillado en muy mal momento", indicó el que fuera entrenador de Rafa Nadal.