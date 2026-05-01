El Rayo se acerca al sueño de la Conference con la bandera de Palestina y una 'vida pirata' histórica

Ilias Akhomach dejó una de las imágenes de la noche en Vallecas tras la victoria del Rayo Vallecano ante el Estrasburgo (1-0) en la ida de semifinales de la Conference League. El extremo recogió una bandera de Palestina de la grada, la colocó sobre el césped y se unió al resto del equipo para cantar con la afición el ya clásico 'La Vida Pirata'.

Antes, un gol del brasileño Alemao en el minuto 54 daba al conjunto franjirrojo una ventaja mínima, pero valiosa, de cara al partido de vuelta, que se disputará en Estrasburgo dentro de una semana.

La final en Leipzig en el horizonte

El ambiente en Vallecas reflejó la ilusión que rodeaba al equipo en una histórica noche europea. La afición, el barrio y el vestuario creen en la posibilidad de alcanzar la gran final en Leipzig.

"Hemos ganado unas semifinales europeas, que era lo que tocaba y lo hemos conseguido"

Sin embargo, el marcador obliga a mantener la cautela: "Cuando un equipo merece más y ganas 1-0 te queda algo dentro porque sabemos que el Estrasburgo va a exigirnos muchísimo allí. Aun así creo que hay una tendencia a obviar que hemos ganado unas semifinales europeas, que era lo que tocaba y lo hemos conseguido. Creo que es justo y honesto darnos cariño por lo conseguido", explicó Íñigo Pérez tras el encuentro.

El Rayo afrontará la vuelta en el estadio de La Meinau, con capacidad para 32.000 espectadores, en un ambiente previsiblemente hostil y con la necesidad de gestionar una ventaja corta.

El recuerdo de la eliminatoria ante el AEK Atenas en cuartos sigue presente. Entonces, el Rayo ganó 3-0 en la ida pero llegó a verse igualado en la vuelta antes de lograr el pase con un gol de Isi Palazón.

"¡Palestina vencerá!"

En esta ocasión, el contexto es distinto, pero el equipo mantiene los pies en el suelo: "Me gusta que no ha habido una euforia desmedida, aunque sí he visto un vestuario feliz", reconoció el técnico navarro.

A 90 minutos de la final, el Rayo Vallecano sueña… pero sin perder la cabeza. Lo único seguro es que 'La vida pirata' nunca sonó con tanta fuerza... antes de acabar con el cántico '¡Palestina vencerá!'. Esperemos que el rayito también lo haga en la vuelta en Estrasburgo.

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