Aldama, sobre su foto con Pedro Sánchez: "El presidente me dijo 'muchas gracias, sé lo que estás haciendo'"

Víctor de Aldama tiene ganas de hablar. Pasadas las 10:00h de esta mañana se sentaba frente al juez en el Tribunal Supremo para abrir la recta final del juicio por las mascarillas. De los acusados él es quien mejor posición penal presenta después de que haya accedido a colaborar con la Justicia. Tras su declaración será el turno de Koldo García y el broche final a este proceso, en el que se juzga si los acusados se concertaron para amañar contratos de mascarillas adjudicados por organismos dependientes de Transportes a cambio de comisiones, lo pondrá el exministro José Luis Ábalos.

Asegura el comisionista que fue en 2019 cuando conoció a Pedro Sánchez. Fue en un acto de Pepu Hernández y según la versión ofrecida ante el juez, Koldo García fue quien invitó a Víctor de Aldama a un mitin del PSOE en el que el presidente lo habría recibido. Según sus palabras, Sánchez le dio las "gracias". "Muchas gracias por todo, se perfectamente lo que estás haciendo y solo quiero darte las gracias", es lo que ha mantenido Aldama en la sesión.

Este encuentro es en el que Koldo García sacó una foto al comisionista con Pedro Sánchez que cuando estalló la trama vio la luz. En un relato repleto de detalles, sobre los distintos despachos en los que ha estado y las diferentes reuniones que ha tenido, el comisionista ha dicho que le sorprendió que en aquel mitin Koldo no llamase a Sánchez presidente, sino "Pedro" y que este le dijo: "El día que el presidente me diga que le tengo que llamar presidente, dejo de estar en el partido y me marcho de aquí. Él me debe mucho".

Previamente, Aldama explicó que él y Koldo García se referían hacia el exministro de Transportes José Luis Ábalos como "el jefe" por "una cuestión de respeto", y a Sánchez, el "1": "Es el presidente, es el 1".

Sobre la presunta financiación del PSOE

Aldama ha explicado que Koldo García le dijo que había que "ayudar" a algunas constructoras para que ganaran las licitaciones de obras porque les hacía falta para la financiación del PSOE. Según Aldama querían presentarle a constructores para ver como les "ayudaban", lo que en realidad, según Aldama, significaba era contribuir a que esas empresas ganaran las licitaciones de obras del Ministerio porque así "podemos tener un rendimiento que nos hace falta para la financiación del partido".

Aldama le preguntó a Koldo García cómo se iban a hacer esas donaciones. "Y hablaremos de eso", le respondió el exasesor. "¿Quién va a facturar esas donaciones?", le preguntó después, y el exasesor le contestó que "esto no se puede facturar, tienen que pagar en efectivo". El comisionista entendió que no era una "relación al uso", no se sentía cómodo, pero "tampoco incómodo" porque él era un empresario y quería ganarse la confianza de los responsables del Ministerio.

El empresario ha asegurado que él llevaba personalmente al Ministerio de Transportes y a la casa del exministro José Luis Ábalos dinero en efectivo de "mordidas" de constructoras. Aldama ha indicado que desde 2019 a 2022 entregaba a los otros dos acusados ​​10.000 euros en efectivo para que hicieran frente a los gastos mensuales, unos gastos que, siempre según su versión, Koldo detalló que en el caso del "jefe" pasaba por "su exmujer, los niños, el colegio, lo mío...". En una mochila calcula el comisionista que llegó a llevar hasta 250.000 o 350.000 y dice: "Parte de ese dinero iba para la financiación del PSOE". Y añade que preguntó al exasesor si esto lo sabía el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a lo que Koldo García le respondió que todo lo que hacían lo "tenía claro y lo sabía".

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