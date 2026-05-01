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Los trasplantes de médula ósea de donantes voluntarios aumentan un 25% en dos años

España cuenta con más de 520.000 donantes de médula ósea, lo que sitúa al registro como el quinto de Europa y el decimotercero a nivel mundial.

M&eacute;dico con jeringuillas

Médico con jeringuillasFreepik

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Sara Sebastián
Publicado:

La actividad de trasplante de médula ósea en España es una herramienta imprescindible para el tratamiento de enfermedades sanguíneas y sigue mostrando avances en la participación de donantes voluntarios. En los últimos dos años, los trasplantes realizados con donantes no emparentados han aumentado un 25%, según los últimos datos de la Organización Nacional de Trasplantes (ONT).

Crecen los trasplantes de donantes voluntarios

En 2025 se llevaron a cabo 3.619 trasplantes, una cifra ligeramente inferior a la del año anterior. De ellos, 1.982 fueron autólogos (con células del propio paciente) y 1.637 alogénicos, es decir, con células de un donante. Dentro de estos últimos, casi la mitad (794) procedieron de donantes voluntarios no emparentados.

Este aumento está relacionado, en parte, a la apuesta por donantes más jóvenes. Los equipos trasplantadores cada vez priorizan más la juventud de los donantes, por encima de una mayor compatibilidad, ya que el donante joven se relaciona con mejores resultados después del trasplante.

El impulso de la donación también se refleja en el Registro Español de Donantes de Médula Ósea (REDMO), que en 2025 sumó 24.829 nuevos inscritos. España cuenta ya con más de 520.000 donantes, lo que sitúa al registro como el quinto de Europa y el decimotercero a nivel mundial.

La leucemia, principal motivo de trasplante

La leucemia continúa siendo la principal causa para este tipo de trasplante, seguida del mieloma múltiple y los linfomas. Por comunidades, el máximo de actividad se registró en Madrid, con 653 trasplantes, seguido de Cataluña (611) y Andalucía (600).

Los donantes varones, más efectivos en el trasplante

En cuanto al sexo de los donantes, la población femenina sigue siendo mayoritaria y representa el 64% del registro. Sin embargo, los equipos médicos destacan la necesidad de incorporar más donantes varones, ya que estos donantes mejoran la efectividad del trasplante.

Por hospitales, el Hospital Universitario La Fe de Valencia lidera la actividad; es el primero en trasplantes de médula ósea en general y también en los practicados con células de donantes. El 12 de Octubre de Madrid es el primero en los que recurren a células del propio paciente.

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