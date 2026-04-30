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Mutua Madrid Open

Alexander Blockx, tras cargarse a Ruud: "Creo que Alcaraz y Sinner todavía están muy por encima de nosotros, pero..."

El tenista belga de 21 años se clasificó para la semifinal del Mutua Madrid Open tras eliminar a Casper Ruud, actual campeón, por un doble 6-4.

Alexander Blockx y Casper Ruud se saludan en la red de la Manolo Santana

Alexander Blockx y Casper Ruud se saludan en la red de la Manolo SantanaReuters

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Rafa Jódar ha sido la gran revelación del Mutua Madrid Open, pero el belga Alexander Blockx no le va a la zaga y se ha clasificado para las semifinales después de neutralizar a Casper Ruud, actual campeón en la capital española, en dos sets (6-4 y 6-4). Su rival en las semis será Alexander Zverev. De momento, el joven tenista de Antwerp ha dejado ya en la cuneta a Francisco Cerúndolo, Felix Auger-Aliassime, Brandon Nakashima y Cristian Garin.

La irrupción de Alexander Blockx en la gira de tierra batida es más que destacada: no había ganado ningún partido ATP sobre esta superficie y en Montecarlo llegó a la tercera ronda y en Madrid ya está en semifinales.

"Yo ya estaba contento por ganar un partido y pasar de primera ronda. Llegar a semifinales es algo ni había soñado. Estoy orgulloso de cómo he jugado estos últimos partidos. Creo que las condiciones me vienen bien. Siento que es tierra batida, que es lenta, así que tengo tiempo para asentarme y ejecutar mis golpes. Al mismo tiempo, es bastante rápida debido a la altitud y al calor a veces. Creo que es la combinación perfecta para mi", analizó el joven tenista belga tras eliminar a Ruud.

Ya en rueda de prensa, Alexander Blockx no dudó al ser preguntado si los tenistas jóvenes lograrán plantar cara a Sinner y Alcaraz en un futuro próximo.

"Sin duda lo intentaremos. Creo que todavía están muy por encima de nosotros. Pero por eso jugamos a este deporte, para tener la oportunidad de competir con ellos. Será muy difícil, pero si crees en ello, tienes una pequeña posibilidad", indicó Alexander Blockx.

"Es genial ganarle, superar a Ruud en las condiciones de este torneo"

Sobre su triunfo ante Casper Ruud, el tenista belga reconoció que fue "genial" poder vencer a un jugador de la talla del noruego.

"Es genial ganarle, superar a Ruud en las condiciones de este torneo. He demostrado que también puedo jugar bien en tierra batida. Estoy subiendo rápido en el ránking y me gusta jugar los torneos importantes. No se el límite. Iré partido a partido y espero llegar lo más alto posible", indicó Alexander Blocks.

"Para mi ya era un éxito entrar en el cuadro principal. Lo hice a última hora, justo antes del límite así que ganar mi primer partido ya fue algo muy importante para mi. Nunca pensé que llegaría tan lejos. Pero con confianza pueden pasar muchas cosas", avisó el belga.

Semifinales del Mutua Madrid Open

Jannik Sinner vs Arthur Fils

Alexander Blockx vs Alexander Zverev

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