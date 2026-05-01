La desafortunada intervención de la ministra Milagros Tolón que ha desatado la polémica: "Hay demasiados hombres en el fútbol"

La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón ha generado gran controversia tras sus declaraciones sobre el fútbol masculino, afirmando que el principal problema del fútbol es que hay "demasiado hombre" y defiende que la final del Mundial 2030 debería ser en España.

Las recientes declaraciones de la ministra han provocado un gran debate público, tanto por su versión sobre el fútbol como por su postura respecto a la final del Mundial de 2030. En una charla con Europa Press sobre el Mundial, la ministra dijo a modo de broma: "Yo de verdad, en todas las cuestiones más complicadas que me he encontrado en este Ministerio, hay una que es el fútbol ¿Y sabe por qué? Porque hay demasiado hombre".

Matizó su postura destacando el crecimiento del fútbol femenino, del que dijo que cuenta con "cada vez más fuerza", e insistió en la necesidad en la necesidad de avanzar hacia un deporte más igualitario.

La final tiene que ser en España

Durante el acto, Tolón también insistió en que la final del Mundial 2030 debería ser en España, no aclaró en qué sitio concretamente, pero sí que tenía que ser en e territorio español. "La final tiene que ser en España. Tiene que ser en España. Y en eso está trabajando el Gobierno y esta ministra. Tiene que ser en España. Dejémoslo ahí, en España".

Declaraciones que se han propagado rápidamente

Estas palabras se han viralizado en redes sociales y han provocado muchas reacciones: "Si eso lo hubiera dicho un hombre ya estaría en la calle", "Este es el nivel de los ministros de Sánchez", "Como dependamos de esta señora para tener la final del mundial, la tenemos en Marruecos", "Si España gana el mundial espero que no salga a hacerse la foto con tanto hombre".

En otros asuntos, expresó respeto hacia las decisiones del Comité Olímpico Internacional sobre la participación de personas transgénero en competiciones femeninas, defendiendo que estas cuestiones deben abordarse desde las instituciones deportivas internacionales. También condenó comportamientos como los insultos racistas o las pitadas a los himnos de los estadios, calificándolos de "bochornosos" y alejados de los valores del deporte.

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