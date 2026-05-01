¿Estados Unidos o Perú? El papa León XIV sorprende al desvelar a qué selección apoyará en el Mundial

El papa León XIV está a punto de cumplir su primer año de pontificado y su relación con el deporte sigue siendo tema de conversación. Robert Francis Prevost, nacido en Chicago (Estados Unidos), fue misionero durante dos décadas en Perú, donde vivió en Chiclayo y Trujillo.

A propósito de la Copa del Mundo que comenzará el 11 de junio, en la que su ciudad natal será una de las sedes del torneo, a León XIV le preguntaron sobre a qué selección apoyaría en caso de un supuesto cruce entre Estados Unidos y Perú. "Buena pregunta. Probablemente a Perú", respondió el sumo pontífice.

Fue obispo en Chiclayo

La charla, que quedó registrada en un video que ahora se ha hecho viral en redes sociales, se hizo pública poco después de que una delegación del equipo de fútbol Alianza Lima le visitara en el Vaticano.

"Como es de conocimiento y tras su designación, el papa León XIV tiene nacionalidad peruana desde el 2015, cuando era obispo en su querida ciudad de Chiclayo. Además, trascendió que, como la mayoría del Perú, Prevost es hincha de Alianza Lima, el equipo más grande y popular del país. En ese sentido, uno de nuestros ídolos a nivel histórico le hizo llegar nuestra camiseta, con la intención no solo de lograr bendecirla, sino también de brindarle un detalle por parte de la institución", dijo el club en un comunicado.

"Es un orgullo que el Papa sea no solo peruano, sino también blanquiazul. Es un honor también para mí estar en El Vaticano, haciéndole entrega de este gran detalle por parte de la institución, el equipo más grande del Perú: Alianza Lima", aseguró César Cueto, embajador del club peruano en su visita a Roma.

Seguidor de los White Sox

Prevost nunca reveló cuál fue su equipo de fútbol en Perú. Lo que sí quedó claro es a qué equipo de béisbol apoya. Cuando fue elegido como sucesor del papa Francisco, apareció un video en el que aparece en las gradas durante el primer partido de la Serie Mundial de 2005 entre los White Sox de Chicago y los Astros de Houston. Además, el Papa es un reconocido amante del tenis.

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