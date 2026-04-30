Greg Rusedski pide calma con el regreso de Alcaraz: "No puede permitirse tener un problema en la muñeca como Del Potro"

Una lesión en la muñeca ha frenado en seco a Carlos Alcaraz en la gira de tierra batida, una dolencia que le ha llevado a retirarse del Conde de Godó y renunciar a Madrid, Roma y Roland Garros, el segundo grand slam de la temporada y en el que el murciano defendía la corona lograda hace un año en aquella épica final ante Jannik Sinner. La gran pregunta es cuándo estará recuperado el tenista murciano y en qué momento podrá regresar a las pistas. El equipo del ganador de siete grand slam no da pistas sobre el grado de esa lesión ni el posible tiempo de baja, lo único claro es que no volverá a estar recuperado totalmente.

El murciano ya dejo claro que no iba a arriesgar su carrera por disputar Roland Garros o cualquier otro torneo, por doloroso que pueda ser. Una decisión inteligente y que apoyan voces autorizadas del tenis como Toni Nadal, Alex Corretja o Feliciano López. Fuera de España también se apoya la decisión del fenómeno de El Palmar, más aún teniendo en cuenta que una lesión de muñeca acabó con la carrera de un jugador de la talla de Juan Martín del Potro.

Greg Rusedski, extenista británico y ganador de 15 títulos ATP, ha ofrecido su opinión sobre la lesión del tenista español, actual número 2 del ranking, en su canal de YouTube 'Off Court with Greg'.

"Ya ha ganado siete majors siendo tan joven. Ya tiene los cuatro Grand Slams. Es simplemente increíble lo que ha hecho Aquí es donde el equipo lo ha manejado correctamente, simplemente sin poner ninguna expectativa, ninguna presión. Él quiere intentar estar listo para Wimbledon. Perdió esa difícil final el año pasado contra Sinner", explica extenista británico, nacido en Quebec el 6 de septiembre de 1973, en declaraciones que recoge el medio Tennis 365.

Greg Rusedski sostiene que los tiempos son muy justos y que la gira de hierba y Wimbledon están muy próximos a Roland Garros, un hecho que hace que parezca improbable que el murciano pueda estar listo para jugar sobre pasto esta temporada.

"¿Tendrá suficiente tiempo tres semanas después para prepararse para Wimbledon? Esperemos que vuelva para la temporada de césped, pero esto pone muchas cosas en duda. Cruzo los dedos para que aproximadamente para la segunda semana de París, ya esté en su ritmo...", asegura el extenista británico.

"Carlos solo volverá cuando esté al 100% en forma y listo para empezar"

El finalista del US Open de 1997 adviertes sobre el calor como un factor extra de cara a la temporada de hierba.

"Todo depende de cómo sean las condiciones en verano. Si hace calor, la pelota se mueve rápido por el aire. Si va a hacer un poco más fresco, va un poco más despacio. Así que Carlos solo volverá cuando esté al 100% en forma y listo para empezar. Y esperemos que así sea", apunta Rusedski.

Por último, el extenista británico recuerda lo ocurrió con el argentino Juan Martín del Potro con una lesión de muñeca como la que padece Carlos Alcaraz.

"Él necesita mirar la situación en su conjunto. Tiene una carrera larga por delante y no puede permitirse tener un problema en la muñeca ahora que podría afectarlo como le sucedió a un jugador como Juan Martín del Potro, quien nunca volvió a ser el mismo después de haber tenido un problema en la muñeca", concluye Greg Rusedski.