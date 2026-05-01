Última hora de la guerra de Irán en directo: Irán amenaza con "ataques prolongados" si EEUU reanuda los bombardeos

La guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel lleva ya más de dos meses y sigue en una situación muy tensa, aunque ahora mismo hay una tregua temporal mientras continúan las negociaciones. Sin embargo, no se están logrando avances importantes, ya que Estados Unidos ha rechazado una propuesta reciente de Irán sobre su programa nuclear.

Mientras tanto, el conflicto se sigue extendiendo en la región. Israel continúa realizando ataques en el sur del Líbano, causando nuevas víctimas y aumentando el riesgo de que la situación vuelva a empeorar.

Además, dentro de Irán el gobierno mantiene una postura muy dura, incluso con ejecuciones de personas relacionadas con protestas recientes, lo que muestra un clima interno de gran presión. Teherán ha advertido que responderá con "ataques prolongados y contundentes" contra posiciones de Estados Unidos, si Washington reanuda los bombardeos, y ha reiterado el cierre del estrecho de Ormuz.

En general, aunque hay menos enfrentamientos directos ahora, la situación sigue siendo muy inestable y podría agravarse en cualquier momento.

Trump amenaza con retirar sus tropas de España

Este jueves, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazaba con retirar las tropas estadounidenses desplegadas en España e Italia, y aseguraba en unas declaraciones, que la Moncloa se "ha comportado de manera horrible", haciendo referencia al rechazo de la ofensiva de Estados Unidos e Israel contra la República Islámica.

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