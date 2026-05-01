Guerra en Irán
Última hora de la guerra de Irán en directo: Irán amenaza con "ataques prolongados" si EEUU reanuda los bombardeos
Sigue en directo la última hora del conflicto en Oriente Medio.
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La guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel lleva ya más de dos meses y sigue en una situación muy tensa, aunque ahora mismo hay una tregua temporal mientras continúan las negociaciones. Sin embargo, no se están logrando avances importantes, ya que Estados Unidos ha rechazado una propuesta reciente de Irán sobre su programa nuclear.
Mientras tanto, el conflicto se sigue extendiendo en la región. Israel continúa realizando ataques en el sur del Líbano, causando nuevas víctimas y aumentando el riesgo de que la situación vuelva a empeorar.
Además, dentro de Irán el gobierno mantiene una postura muy dura, incluso con ejecuciones de personas relacionadas con protestas recientes, lo que muestra un clima interno de gran presión. Teherán ha advertido que responderá con "ataques prolongados y contundentes" contra posiciones de Estados Unidos, si Washington reanuda los bombardeos, y ha reiterado el cierre del estrecho de Ormuz.
En general, aunque hay menos enfrentamientos directos ahora, la situación sigue siendo muy inestable y podría agravarse en cualquier momento.
Trump amenaza con retirar sus tropas de España
Este jueves, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazaba con retirar las tropas estadounidenses desplegadas en España e Italia, y aseguraba en unas declaraciones, que la Moncloa se "ha comportado de manera horrible", haciendo referencia al rechazo de la ofensiva de Estados Unidos e Israel contra la República Islámica.
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Última hora de la guerra de Irán en directo: Sánchez acusa a Israel de violar la legalidad
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, afirmaba este jueves mediante un mensaje en su red social X, que "Israel había vuelto a violar la legalidad internacional", con el asalto a la flotilla de activistas que se dirigía a Gaza.
"Israel vuelve a violar la legalidad internacional al asaltar una flotilla civil en aguas que no le pertenecen", afirmaba Sánchez.
Última hora de la guerra de Irán en directo: Pezeshkian denuncia que el bloqueo naval de EEUU supone "una extensión" de las operaciones militares
El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, ha denunciado que el bloqueo naval impuesto por Estados Unidos a sus puertos a través del estrecho de Ormuz, supone "una extensión de las operaciones militares".
"El mundo ha sido testigo de la tolerancia y conciliación de Irán. Lo que se está haciendo bajo la forma de un bloqueo naval es una extensión de las operaciones militares contra una nación que está pagando el precio por su resistencia e independencia", ha afirmado.
Última hora de la guerra de Irán en directo: Emiratos Árabes Unidos insta a sus ciudadanos a abandonar "de inmediato" Irán, Líbano e Irak
Según ha informado el Ministerio de Asuntos Exteriores, Emiratos Árabes Unidos "ha prohibido" a sus ciudadanos viajar a Irán, Líbano e Irak, y ha instado a los emiratíes que se encuentren en esos países, a que "los abandonen" de inmediato y vuelvan a casa.
Última hora de la guerra de Irán en directo: Israel confirma que todos los activistas detenidos, menos dos, están ya en Grecia
El Ministerio de Exteriores israelí ha confirmado este viernes, que todos los activistas de la Flotilla Global Sumud detenidos en aguas internacionales por Israel, se encuentran en territorio griego.
"Todos los activistas de la Flotilla se encuentran ahora en Grecia, excepto Saif Abu Keshek (palestino) y Thiago Ávila (brasileño)", han afirmado fuentes de Exteriores.
Última hora de la guerra de Irán en directo: La Embajada de EEUU en Líbano urge una reunión entre Aoun y Netanyahu
La Embajada de Estados Unidos en Líbano ha hecho un llamamiento a que el presidente de Líbano, Joseph Aoun, y el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, mantenga una "reunión directa", y ha afirmado que en Washington están "dispuestos a apoyar" a Beirut si "aprovecha esta oportunidad" de negociación.
Última hora de la guerra de Irán en directo: Muere un sargento israelí y otro soldado resulta herido
Este jueves, el Ejército israelí también anunciaba la muerte "en combate" de uno de sus soldados en el sur de Líbano, donde otro militar israelí resultaba "moderadamente herido", en una ofensiva dirigida contra el partido-milicia chií libanés, en el que Israel invadía el sur de su vecino septentrional.
Última hora de la guerra de Irán en directo: Más de 10 fallecidos en el sur del Líbano por ataques israelíes
Este jueves, más de 10 personas, incluidos tres menores y un soldado del Ejército libanés, han perdido la vida a causa de una serie de ataques israelíes contra localidades situadas en el sur del Líbano.
Última hora de la guerra de Irán en directo: Israel ataca el sur de Líbano y deja dos muertos más
El ejército israelí ha lanzado un bombardeo aéreo sobre la localidad de Oana, en el sur de Líbano, que ha causado la muerte de dos personas, según han informado fuentes locales.
Última hora de la guerra de Irán en directo: Trump amenaza con retirar sus tropas de España
Este jueves, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazaba con retirar las tropas estadounidenses desplegadas en España e Italia, y aseguraba en unas declaraciones, que la Moncloa se "ha comportado de manera horrible", haciendo referencia al rechazo de la ofensiva de Estados Unidos e Israel contra la República Islámica.
Última hora de la guerra de Irán en directo
Buenos días y bienvenidos a la última hora en directo del conflicto en Oriente Medio.
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