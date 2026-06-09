España cumple ante Perú en el último ensayo previo al Mundial 2026 (1-3)

A una semana del debut en el Mundial 2026 -ante Cabo Verde el próximo lunes 15-, la selección española de fútbol solventó sin problemas su último amistoso de preparación ante Perú (1-3), partido jugado en el estadio de Cuauhtémoc (Puebla, México). La actual campeona de Europa y una de las favoritas al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá fue superior al conjunto peruano y dejó asegurada la victoria en una primera parte en la que marcador Mikel Oyarzabal y Pedri. Un gol del guardameta Pedro Gallese, en propia puerta, al comienzo de la segunda parte acabó con cualquier atisbo de reacción por parte de Perú, que anotó el tanto del honor por obra de Jairo Vélez.

La imagen y el once que presentó Luis de la Fuente en Puebla se pareció mucho más al que se verá el próximo 15 de junio ante Cabo Verde que lo que se vio el pasado jueves ante Irak en Riazor. Con todos los mundialistas ya a disposición del entrenador de Haro, España demostró el por qué en todas las quinielas el colocan como una de las grandes aspirantes a levantar el trofeo el próximo 19 de julio. Dos minutos tardó el combinado español en abrir el marcador ante Perú, el tiempo que necesitó Mikel Oyarzabal en soltar un latigazo desde la frontal y abrir el marcador. Está claro que el atacante de la Real Sociedad es un 'killer' cuando se enfunda la camiseta del combinado nacional.

Y a la media hora de partido llegó el segundo. Una balón en profundidad para Ferran y el Tiburón la puso al punto de penalti donde apareció Pedri para empujarla ante Pedro Gallese.

Dos minutos después tuvo Ferran el tercero, pero su disparo cruzado se fue por muy poco ante la medio salida del portero peruano. El tercer gol sí llegó en la reanudación, tras una mala salida de balón de los peruanos que acabó en un centro de Yeremy Pino que Pedro Gallese se metió para dentro en su intento de cortar el centro.

Perú recortó distancias tras una buena jugada, un gran pase de fuera para dentro y con Jairo Vélez rompiendo por el centro y fusilando desde el punto de penalti a David Raya.

De la Fuente: "Estoy muy contento por la actuación del equipo"

El seleccionador español de fútbol, Luis de la Fuente, se mostró "muy contento" por la actuación del equipo en la victoria ante Perú (1-3) y aseguró que ser candidato al título no garantiza nada y que su equipo es lo suficientemente "humilde" para entender que hay otros rivales tan potentes como España.

"Estoy muy contento por la actuación del equipo, pero somos lo suficientemente humildes para saber que hay muchas selecciones que son tan potentes como nosotros", afirmó el entrenador riojano en Puebla (México).

Sobre ser favoritos de cara al Mundial 2026, De la Fuente señaló que es "un mérito que se han ganado a pulso los jugadores".

"Tenemos mucha confianza en nuestros jugadores, en su forma de jugar, hay rivales con las mismas capacidades de nosotros y lo único que tenemos que hacer es seguir trabajando", indicó el seleccionador nacional.

A seis días del estreno mundialista, Luis de la Fuente remarcó que no hay debate en la portería. "La decisión estaba tomada antes. Tengo claro el portero que va a jugar si no pasa nada. Los tres merecían jugar estos partidos", indicó el seleccionador español que ante Perú alineó a Unai Simon en el primer tiempo y David Raya, en el segundo, y frente a Irak, el pasado viernes, a Joan Garcia como titular.

"Los jugadores están bien, no ha habido lesionados. Ha habido fases de buen juego", concluyó Luis de la Fuente.