Mundial 2026: Estados Unidos prohíbe la entrada al país al árbitro somalí Omar Abdulkadir Artan

Primera polémica migratoria en el Mundial 2026. Estados Unidos ha negado el visado al árbitro somalí Omar Abdulkadir Artan, por lo que el colegiado internacional no podrá estar en la próxima Copa del Mundo, del 11 de junio al 19 de julio. La FIFA, organismo rector del fútbol mundial, confirmó que Omar Artan, que había sido seleccionado como uno de los 52 árbitros del torneo, será retirado de la lista.

"La FIFA puede confirmar que el árbitro Omar Abdulkadir Artan no podrá formarse ni arbitrar en la Copa del Mundo tras habérsele denegado la entrada a Estados Unidos", indicó un portavoz del organismo.

La FIFA ha detallado que su política no contempla intervenir en la política migratoria de ningún país y detalla que es el país anfitrión el encargado de otorgar y negar los visados de entrada.

"La FIFA no interviene en los procesos de inmigración del país anfitrión, incluidas las resoluciones sobre visados, y las autoridades le han informado de que su situación no cambiará por el momento. Es el gobierno anfitrión quien determina en última instancia quién recibe un visado y quién es admitido en su país", señala la FIFA.

Omar Abdulkadir Artan: "A pesar de las circunstancias, estoy de buen ánimo..."

Según se ha explicado el propio Artan, que ha arbitrado en la Copa Africana de Naciones, fue rechazado en el Aeropuerto Internacional de Miami el pasado fin de semana a pesar de poseer documentos de viaje válidos. Somalia es uno de los países cuyos ciudadanos están sujetos a una prohibición total de viajar a Estados Unidos, medida que se implementó en junio del año pasado.

"A pesar de las circunstancias, estoy de buen ánimo y me concentro en los próximos desafíos en mi carrera como árbitro. Me gustaría agradecer a la FIFA y a la CAF por todo su apoyo y prometo intentar seguir subiendo de nivel a medida que me concentro en el futuro. Quiero agradecer a la familia del fútbol sus mensajes y desear a mis colegas todo el mejor éxito durante la Copa del Mundo, y espero volver a unirme a ellos en futuras competiciones", indicó Omar Abdulkadir Artan.

Protesta del Gobierno somalí: "Es lamentable"

El Gobierno de Somalia tildó este martes de "lamentable" la prohibición de entrada por parte de las autoridades de inmigración de EE.UU. a Omar Abdulkadir Artan, que debía ser el primer somalí en arbitrar un partido en la historia del Mundial, y exigió una explicación a Washington y la FIFA.

En un comunicado, el Ministerio de Juventud y Deportes señaló que, junto con el Ministerio de Exteriores, está llevando a cabo "gestiones diplomáticas" y "hablando con las autoridades competentes de EE.UU. y la FIFA para obtener una explicación clara sobre este asunto".

"Es lamentable que, al parecer, se haya producido tal trato y el Ministerio está siguiendo de cerca la situación", señaló el Ministerio de Juventud y Deportes.

Artan "ha representado a su país, a su profesión y al deporte somalí con distinción" y "su participación a nivel internacional es motivo de orgullo y honor para todos los somalís y refleja el progreso y los avances positivos que están logrando los deportistas y los responsables deportivos somalís en la escena mundial".

Un portavoz del Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, en inglés) de Estados Unidos señaló que el colegiado somalí fue "declarado inadmisible debido a problemas en el proceso de verificación de antecedentes y se le denegó la entrada", tras aterrizar el 6 de junio en el aeropuerto internacional de Miami en un vuelo procedente de Estambul.

Artan, elegido árbitro masculino del año 2025 por la CAF, se iba a convertir en el primer somalí en arbitrar un partido en la historia del Mundial.