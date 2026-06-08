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Las 10 frases más destacadas del histórico discurso del papa León XIV en el Congreso de los Diputados

El Papa se ha dirigido a diputados y senadores, por primera vez en la historia, en un discurso marcado por la migración, el rearme, la polarización o el aborto.

León XIV, durante su histórico discurso en el Congreso de los Diputados

Las 10 frases más destacadas del histórico discurso del papa León XIV en el Congreso de los Diputados | Europa Press

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Juan Muñoz
Publicado:

El Papa ha ofrecido este lunes un histórico discurso en el Congreso ante diputados y senadores con motivo de su visita a España. León XIV afronta su tercer día en Madrid, donde se ha reunido con Pedro Sánchez antes de acudir al Congreso.

El Papa, que visitará el estadio Santiago Bernabéu esta misma tarde antes de partir mañana hacia Cataluña, ha ofrecido un extenso discurso marcado por aspectos como la inmigración, el aborto, la polarización o el rearme.

Además, León XIV también ha instado a diputados y senadores a "alzar la mirada", teniendo en cuenta que "cada decisión pública toca a personas de carne y hueso".

Las 10 frases destacadas de León XIV

Se trata del primer discurso de un papa en el Congreso de los Diputados y estas son algunas de sus frases más destacadas.

1- "La paz exige valentía diplomática, responsabilidad ética y una visión de futuro fundada en el respeto a la identidad de cada pueblo"

2- "Todo ser humano debe ser reconocido como sujeto de derechos y deberes"

3- "Quienes ejercen una responsabilidad pública tienen, por eso, una especial obligación de custodiar la palabra para desarmar el lenguaje"

4- "La pluralidad política no debería degenerar en descalificación permanente del adversario"

5- "Les invito a alzar la mirada porque cada decisión pública toca a personas de carne y hueso"

6- "Que la sociedad y la misma iglesia no siempre estuvieron a la altura"

7- "La situación de los migrantes y refugiados exige una respuesta que mire a las personas, afronte las causas que las obligan a partir y vaya más allá de la mera gestión de flujos"

8- "Puede llamarse plenamente justa una comunidad que deja en la sombra al niño aún no nacido?... Toda vida humana debe ser reconocida desde la concepción al ocaso"

9- "Preocupa que, en diversos lugares del mundo, y también en Europa, vuelva a presentarse el rearme como respuesta casi inevitable ante la fragilidad del escenario internacional"

10- "Ser libre no significa únicamente estar libre de coacciones o disponer de muchas posibilidades de elección; significa poder reconocer el bien y adherirse a él responsablemente

Histórico discurso, histórica ovación

Tras sus palabras, el Congreso de los Diputados le ofrecía una gran ovación de más de siete minutos, que tan solo terminaba cuando el propio León XIV abandonaba la cámara. Se trata del mayor aplauso vivido en el Congreso, superando al que recibió la princesa Leonor.

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León XIV, durante su histórico discurso en el Congreso de los Diputados

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