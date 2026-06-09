Isabel Díaz Ayuso, sobre los casos de corrupción del PSOE: "Este Gobierno está más débil y los socios, que poco quieren a España, cada vez más fuertes"

"Pedro no se fía del DAO", "Marlaska y el SE están pillados por la UCO" o "Reunión con P.S." son solo algunas de las anotaciones que se han encontrado en una nueva libreta atribuida a la exmilitante socialista Leire Díez.

Todas esas notas se han encontrado en una agenda de 2025 con una portada con el nombre de "Cantabria" y una foto del mar que obra en el sumario de la causa sobre una presunta trama que intentaba desbaratar causas que afectasen al PSOE y al Gobierno que habría liderado el exdirigente socialista Santos Cerdán y coordinado Leire Díez.

En dicha agenda pueden leerse nombres de ministros como Fernando Grande-Marlaska, Margarita Robles, Óscar Puente u Óscar López. También hay páginas protagonizadas por una sucesión de nombres de ex cargos públicos: José Luis Rodríguez Zapatero, Mariano Rajoy, la ex ministra María Dolores de Cospedal o el ex secretario de Estado de Seguridad Rafael Pérez son algunos de ellos.

También en esas páginas aparece la presidenta de la Comunidad de Madrid. En concreto, en la agenda se puede leer la siguiente frase: "Ayuso ha montado un CNI". Precisamente, Isabel Díaz Ayuso ha comentado su aparición en la agenda de la 'fontanera' del PSOE en Espejo Público.

Díaz Ayuso sobre su aparición en la agenda de Leire: "Desconozco a qué viene"

En primer lugar, la presidenta madrileña ha afirmado que "desconoce a qué viene" esa anotación. No obstante, destaca que "las anotaciones de esa mujer son para libros de historia o de juzgado de guardia", porque detalla que "cada delito o estrategia para perseguir con nombres y apellidos a jueces, a otros funcionarios, a políticos o a periodistas esté por escrito, es para no creerlo".

"Tenemos una mafia que llegó robando"

Ayuso afirma que los casos de corrupción que pesan sobre el PSOE no tienen nada que ver con "la confrontación política" y asegura que "lo que está pasando en España es que tenemos corrupción de Estado". Destaca que tenemos una "mafia que llegó robando y desde el comienzo organizó todo tipo de estrategias para perpetuarse en el Gobierno".

Para la presidenta de la Comunidad de Madrid lo más preocupante es "que cada día este Gobierno está más débil y los socios, que odian a España, están más fuertes". Por este motivo, Díaz Ayuso considera que el PSOE va dando a sus socios "competencias que son impropias o dinero a gente que nunca se va a contentar porque vive de ese negocio corrupto".

Además, detalla que vivimos en un momento "nunca visto" porque hay "un gran descrédito hacia las instituciones y una zozobra generalizada que nos hace daño a todos".