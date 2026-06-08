Roberto Sánchez adelanta por la mínima a Keiko Fujimori con el 93,92% escrutado en Perú

El candidato izquierdista Roberto Sánchez ha adelantado este lunes a la derechista Keiko Fujimori en el escrutinio de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Perú, celebrada el domingo, tras neutralizar una desventaja que llegó a ser de 5,5 puntos porcentuales.

Con el 93,92% de las actas contabilizadas, Sánchez obtiene el 50,008% de los votos válidos, con 8.790.560 sufragios, frente al 49,992% de Fujimori, que suma 8.787.618 apoyos. La diferencia entre ambos candidatos es de apenas 2.942 votos, lo que mantiene la elección abierta y sin un resultado definitivo.

El avance de Sánchez se produce a medida que el conteo incorpora votos procedentes de zonas rurales, donde se espera que el candidato izquierdista concentre una parte importante de sus apoyos.

Fujimori, por su parte, confía en el voto exterior, todavía pendiente de escrutinio y tradicionalmente más favorable a las opciones conservadoras.

El ajustadísimo margen sitúa la carrera presidencial peruana en un escenario de máxima incertidumbre.

Además de los votos que aún faltan por contabilizar, hay más de 1.500 actas impugnadas que deberán ser revisadas por los jurados electorales antes de que pueda cerrarse el resultado oficial.

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