Donald Trump, abucheado en el Madison Square Garden durante el tercer partido de las Finales de la NBA

Abucheos sonoros, este ha sido el recibimiento que ha tenido Donald Trump en el Madison Square Garden. El presidente de Estados Unidos acudía al estadio en el que se celebraba el tercer partido de las Finales NBA entre New York Knicks y San Antonio Spurs.

En el momento en el que la pantalla gigante del Madison Square Garden anunció su presencia el público reaccionó con un sonoro abucheo. Trump fue invitado al partido por James Dolan, dueño de los Knicks. Al parecer esta muestra de protesta se debe a que el dispositivo de seguridad del presidente cegó la zona del Madison Square Garden generando muchas complicaciones a los asistentes. Los abucheos superaron claramente a los aplausos. Las autoridades ordenaron a los aficionados llegar al estadio con tres horas de antelación y sin mochilas ante los controles de seguridad reforzados, al estilo de los de aeropuerto.

Trump se ha convertido en el primer presidente de Estados Unidos en el cargo en asistir a unas finales de la NBA. Las cámaras mostraron a Trump en un palco del Madison Square Garden, sonriente durante la ceremonia del himno nacional aunque se ha hecho viral otro momento en el que parece que el mandatario se queda dormido.

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