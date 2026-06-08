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Trump llamó a Netanyahu para pedirle que no respondiese a Irán, pero el israelí no le hace caso y ataca varias zonas de Irán

El Ejército israelí identificó el lanzamiento de misiles desde Irán hacia su territorio y aseguró que los sistemas de defensa están "operando para interceptar la amenaza".

Donald Trump

Trump llamó a Netanyahu para pedirle que no respondiese al ataque iraní, pero Israel anuncia lanzamientos contra "objetivos militares" | Europa Press

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Miriam Vázquez
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Sobre el papel la tregua continúa, pero lo cierto es que en las últimas horas Irán atacó a Israel. En las calles de Teherán, miles de personas han celebrado los lanzamientos iraníes. El presidente estadounidense, Donald Trump, intentó contener a Netanyahu para que no contraatacase y no entorpecer un acuerdo entre Washington y Teherán para acabar con la guerra que parece estar "muy cerca". Trump llamó a Netanyahu y le pidió que no atacase a Irán, después de que este país violase el alto el fuego alcanzado.

En declaraciones a un periodista, el mandatario estadounidense informaba de que iba "a llamar a Bibi ahora mismo y decirle que no contraataque. Cada uno de ellos tuvo su diversión. Israel tuvo su bombardeo, e Irán tuvo su bombardeo. No necesitamos otro". El primer ministro israelí "pseudo-aceptó" posponer el contraataque de Israel, sin embargo, a esta hora ya se sabe que "la Fuerza Aérea israelí atacó objetivos militares (…) en el oeste y centro de Irán".

El Ejército israelí identificó el lanzamiento de misiles desde Irán hacia su territorio y aseguró que los sistemas de defensa están "operando para interceptar la amenaza". Se ha identificado un misil lanzado desde Yemen hacia su territorio, después de que Israel avisara de que atacó "objetivos militares" en el oeste y centro de Irán, en respuesta al ataque con misiles este domingo de la República Islámica contra su territorio, en represalia a su vez por la ofensiva israelí en Líbano. El ejército israelí ha indicado que ha sido enviada una alerta preventiva directamente a los teléfonos móviles de la ciudadanía de las zonas afectadas.

"Se pide a la población que actúe con responsabilidad y siga las instrucciones, ya que estas salvan vidas", añadiendo que "se debe acudir a los refugios al recibir la alerta y permanecer en ellos hasta nuevo aviso", no pudiendo salir hasta que se reciba una "indicación expresa".

Los incidentes se producen en medio de crecientes tensiones entre Washington y Teherán después de enfrentamientos en los días anteriores cerca del estrecho de Ormuz. Itamar Ben Gvir, ministro de Seguridad Nacional en el gabinete de Netanyahu, ha publicado en su perfil de X: "Teherán debería arder esta noche". El Ejército israelí ha asegurado estar "en máxima preparación" tanto para "el ataque" como para "la defensa", además de "en alerta y preparado para continuar con la acción en todos los frentes.

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