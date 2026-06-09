Alfonso Fernández Mañueco, sobre la prioridad nacional: "No habrá limitación o retroceso en los derechos consolidados"

Alfonso Fernández Mañueco ha solicitado la confianza de las Cortes para ser reelegido presidente en su tercera investidura, con un programa de gobierno que pretende construir la "mejor Castilla y León posible", con "más oportunidades", "igualdad", "solidaridad" y "calidad de vida".

Algo más de una hora y veinte minutos ha durado el discurso de investidura de Alfonso Fernández Mañueco ante las Cortes de Castilla y León. Un discurso en el que ha prometido poner la región al servicio de todas las personas que viven en ella, "sin importar sus orígenes". En este sentido, ha querido aclarar que el concepto de "prioridad nacional" hace una referencia a una "asignación justa" de los recursos en función del "arraigo" que se aplicará siempre "de acuerdo a la ley y sin limitación o retroceso en los derechos consolidados".

El líder de los populares en Castilla y León ha pedido evitar las "demagogias interesadas". "Quienes reciban nuestras prestaciones deben acreditar, sea cual sea su procedencia, una vinculación legal, efectiva y estable con Castilla y León", y ha reiterado que siempre serán "bien recibidos" los inmigrantes que "quieran venir a contribuir con su trabajo, esfuerzo y compromiso personal a la prosperidad común".

Alfonso Fernández Mañueco se ha comprometido a contribuir a que España recupere el prestigio de la mejor política, para que no se acostumbre "a la incompetencia, la corrupción y la mentira". "El poder tiene que recuperar el pudor y la dignidad", ha remarcado.

Asegura que su programa de gobierno responde a "la demanda expresada por los ciudadanos en las urnas al no darle a ningún partido la mayoría suficiente para gobernar en solitario". El nuevo ejecutivo, ha dicho, es fruto de la “generosidad, la responsabilidad y la capacidad de acuerdo", entre el PP y Vox. Se compromete a construir "la mejor Castilla y León posible" con "más oportunidades", "igualdad", "solidaridad" y "calidad de vida". Ha dicho presentarse ante la Cámara "con humildad e ilusión" y con el compromiso de que Castilla y León "es lo primero", "es mi pasión".

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