Luis de la Fuente, sobre la portería: "Tengo claro el portero que va a jugar si no pasa nada"

El último ensayo previo al debut en el Mundial 2026 se saldó con una cómoda victoria (1-3) ante Perú en Puebla (México), un resultado que dejó muy satisfecho a Luis de la Fuente a una semana de medirnos a Cabo Verde en el primer partido del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

"Estoy muy contento por la actuación del equipo, pero somos lo suficientemente humildes para saber que hay muchas selecciones que son tan potentes como nosotros", admitió Luis de la Fuente ante los medios después del partido jugado en el estadio de Cuauhtémoc.

Sobre ser favoritos de cara al Mundial 2026, el técnico de Haro subrayó que es "un mérito que se han ganado a pulso los jugadores".

"Tenemos mucha confianza en nuestros jugadores, en su forma de jugar, hay rivales con las mismas capacidades de nosotros y lo único que tenemos que hacer es seguir trabajando", indicó Luis de la Fuente.

A seis días del estreno mundialista, Luis de la Fuente admitió que no hay debate en la portería.

"La decisión estaba tomada antes. Tengo claro el portero que va a jugar si no pasa nada. Los tres merecían jugar estos partidos", indicó el seleccionador español. Y es que Unai Simón jugó de inicio ante Perú y David Raya salió en la segunda parte.

"Los jugadores están bien, no ha habido lesionados. Ha habido fases de buen juego", explicó Luis de la Fuente a una semana del debut mundialista de España en Atlanta (EEUU) frente a Cabo Verde.

Pedri: "Nos ponen la etiqueta de favoritos y está claro que no la rechazamos"

Pedri, el faro y director de la selección española, apuntó, tras la victoria ante Perú (1-3), que el partido ha servido para "coger sensaciones", a la vez que subrayó que no rechazan "la etiqueta de favoritos".

"Nos ponen la etiqueta de favoritos y está claro que no la rechazamos, nos sentimos una selección muy buena, pero se tiene que demostrar", avisó Pedri en la zona mixta al término del encuentro en Puebla (México).

"Era un partido para coger sensaciones de cara al Mundial y con ganas de que llegue ese partido", indicó el centrocampista canario.

"Siempre es bonito que coreen tu nombre. No sabía que me tenían tanto cariño aquí y es muy bonito", reconoció sobre loas aplausos que recibió por parte de los aficionados mexicanos.