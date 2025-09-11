La hoja de ruta de Carlos Alcaraz hasta final de año: torneos y qué debe hacer para mantener el número 1

Carlos Alcaraz, reciente ganador del US Open, afronta la recta final de una temporada en la que ha brillado, levantando siete títulos (Rotterdam, Montecarlo, Roma, Roland Garros, Queen's, Cincinnati y US Open) y recuperando el número 1 del mundo. Su triunfo ante Jannik Sinner en la final del US Open el pasado domingo ha permitido al murciano regresar a lo más alto del ranking de la ATP, con una diferencia de 760 puntos respecto al de San Cándido.

El murciano regresará a la competición en la Laver Cup, del 19 al 21 de septiembre. Ahí arrancará la recta final de la que es ya mejor temporada de su carrera. El de El Palmar acumula 61 triunfos y solo seis derrotas, unos guarismos que le han llevado por segunda vez al número 1 del mundo. El ganador de seis grand slam, según informa el diario Marca, viajará a San Francisco junto a Samu López para disputar la Laver Cup.

Acto seguido, Alcaraz volará hasta Tokio para jugar el Kinoshita Group Japan Open Tennis Championships, un ATP500 que se disputará del 24 al 30 de septiembre. El murciano, de esta forma, renuncia a defender los 500 puntos como campeón del ATP500 de Beijing, donde sí está previsto que esté Jannik Sinner, finalista en 2024 y defendiendo 330 puntos.

El italiano y el español volverán a coincidir en un cuadro principal en el Masters 1.000 de Shanghái, del 1 al 12 de octubre. Alcaraz defiende 200 puntos tras alcanzar los cuartos de final la temporada pasada, mientras que Sinner deberá defender 1.000 puntos como campeón vigente.

Tras competir en Shanghái, Alcaraz volará hasta Arabia Saudí para jugar el Six Kings Slam, un torneo que no reparte puntos al estar fuera del calendario ATP, pero que ni el murciano ni Sinner se perderán por la millonada que hay en premios.

La siguiente parada de Carlos Alcaraz será en el Másters 1.000 de Paris-Bercy, del 27 de octubre al 2 de noviembre. El murciano cayó en los 1/8 de final en 2024 en el último 1.000 del año, por lo que defiende 100 puntos. Jannik Sinner se perdió este torneo el año pasado y podría sumar 1.000 puntos si logra ganar el torneo.

La traca final para Carlos Alcaraz será en Turín, donde se juegan las Nitto ATP Finals, antigua Copa de Maestros, del 18 al 23 de noviembre. Alcaraz sólo sumó 200 puntos la temporada pasada al lograr una sola victoria y no pasar la round robin. Por su parte, Jannik Sinner fue campeón invicto y sumó 1.500 puntos.

La pelea por el número 1 entre Alcaraz y Sinner

Carlos Alcaraz defiende 1.000 puntos hasta el final de temporada (500 e Beijing, 200 en Shanghái, 100 en París-Bercy y 200 en las Nitto ATP Finals), mientras que Jannik Sinner está obligado a defender 2.830 puntos (330 en Beijing, 1.000 en Shanghái y 1.500 en las Nitto ATP Finals). De esta forma, la pelea por terminar como número 1 del mundo parece favorable a un Alcaraz que casi garantizaría terminar el año en lo más alto del ranking si logra mejorar sus prestaciones en Shanghái, París-Bercy y Turín.

Para recuperar el número 1 del mundo, Jannik Sinner está casi obligado a ganar los Másters 1.000 de Shanghái y de París-Bercy, y esperar una eliminación temprada del murciano en esas dos citas. El escenario más favorable para Sinner sería que Alcaraz cayera en su debut en Tokio (ATP500) y él ganará en Beijing (ATP500), lo que dejaría la diferencia entre ambos en 90 puntos. En esa situación, si Sinner gana en Shanghái y Alcaraz no llega al menos a cuartos de final, habría cambio en lo más alto del ranking.

Pero nada hace pensar en un descalabro de ese calibre del tenista de El Palmar, en plena forma como demostró en Nueva York. Si Alcaraz llega a las rondas finales, no digamos ya si gana el título, en Tokio, Shanghái y París, el número 1 parece garantizado para el jugador español hasta 2026.

