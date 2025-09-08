Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
US Open 2025

Sinner explica su derrota ante Alcaraz con una frase demoledora: "Es sencillo..."

El italiano quiere convertirse en un jugador más imprevisible para hacer frente al español.

Sinner, pensativo tras la final con Alcaraz

Alcaraz aplasta a Sinner para alzar su segundo US Open y sexto Grand Slam (6-2, 3-6, 6-1 y 6-4) | Reuters

Luis F. Castillo
Publicado:

Jannik Sinner afirmó que Carlos Alcaraz, contra quien perdió la final del US Open este domingo, es un jugador que "no tiene debilidades" y se propuso ser más "imprevisible" en el futuro para intentar ganarle.

"Es muy sencillo, es un jugador diferente. Es así de simple. No tiene debilidades, como sí las tienen otros jugadores"

Jannik Sinner

"Es muy sencillo, es un jugador diferente. Es así de simple. No tiene debilidades, como sí las tienen otros jugadores", reflexionó Sinner en una rueda de prensa posterior a perder la final de Nueva York contra Alcaraz.

Sinner no solo perdió la final del Abierto de Estados Unidos, sino también el número 1 del mundo en el que llevaba instalado 65 semanas.

Jugó las 4 finales de Grand Slam

El italiano alcanzó esta temporada las cuatro finales de Grand Slam, conquistando Australia y Wimbledon, pero cayendo en Roland Garros y en Estados Unidos ante el murciano.

Carlitos también le ganó, además de Roland Garros, las finales de Cincinnati y Roma.

Quiere ser más "imprevisible"

"Mi idea es, incluso aunque tenga que perder algunos partidos a partir de ahora, tratando de hacer cambios, es ser un jugador un poco más imprevisible, porque creo que es lo que tengo que hacer para ser mejor tenista", analizó el de San Candido.

La broma de Alcaraz al italiano

Por su parte, en la entrega de premios Alcaraz bromeó y dijo al italiano que lo está viendo más que a su familia: "Quiero empezar con Jannik. Es increíble lo que has hecho esta temporada, gran nivel en cada torneo que juegas, te veo más que a mi familia. Es fantástico compartir la pista contigo, verte mejorar cada día, trabajar duro, con tu equipo, solo felicitarte por lo que estás haciendo".

"A mi equipo, mi familia, tengo suerte por teneros. Por el trabajo duro que hacéis para hacerme mejor no solo a nivel profesional sino personal, muchas gracias. Cada logro que tengo es gracias a vosotros. Esto es vuestro también", abundó el murciano.

Carlos Alcaraz se proclamó campeón del Abierto de Estados Unidos por segunda vez en su carrera y recuperó el número 1 del mundo dos años después tras derrotar a Jannik Sinner en la final por 6-2, 3-6, 6-1 y 6-4.

