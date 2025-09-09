Javier Guillén: "La Vuelta no va a parar, nuestro propósito es llevar la carrera hasta Madrid"

Otra jornada de protestas ha obligado, como ya ocurrió en Bilbao, a acortar la etapa 16 de la Vuelta a España y neutralizar la carrera a ocho kilómetros de la llegada prevista en Mos. Javier Guillén, director de la ronda española, ha sido muy claro y ha aclarado que la carrera seguirá este miércoles, con la etapa 17 entre O Barco de Valdeorras y Alto del Morredero, y que "nuestro propósito es llevar la carrera hasta Madrid".

"Quiero expresar nuestro rechazo a lo que hemos vivido hoy, una vez más, pues a lo largo de esta vuelta ya es la segunda vez. El mensaje principal que quiero dar es que nosotros vamos a continuar haciendo la vuelta y mañana vamos a dar la salida de etapa", indicó Guillén en una multitudinaria rueda de prensa.

"Está siendo una vuelta muy dura, muy intensa y en la que se ha generado un extraordinario debate al que nunca hemos querido entrar. Nosotros tenemos unas normas, esas normas las tenemos que cumplir", subrayó el director de La Vuelta.

Según sostiene Guillén, esas normas "las tienen que cumplir todos porque no se pueden cortar las etapas, no se puede bloquear, cortar el paso a los ciclistas es ilegal porque lo tipifica el Código Penal y la ley del deporte".

"Es algo terrible lo que está ocurriendo y por supuesto que lo que queremos todos es la paz. Luego cada uno tiene sus ámbitos en los que poder desarrollarse. Nosotros queremos defender nuestro deporte, defender nuestra carrera y por eso queremos seguir trabajando", aclaró el director de la Vuelta a España.

Guillén sostiene que ningún organismo ha vetado a Israel en ninguna competición

Javier Guillén comparó la problemática que vive la Vuelta con la participación de Israel en otros deportes.

"Ayer se jugó un partido (de fútbol) de Italia contra Israel, se ha jugado una Eurocopa en la que ha participado Israel. No está prohibida la participación de estos equipos porque ninguna federación internacional los ha vetado, y no hay un organismo internacional que haya establecido sanciones", recordó Guillén.

Guillén, quien admitió que los canales con el Gobierno "están abiertos", explicó el aumento de seguridad en la etapa de este martes.

"Hoy ha habido más efectivos de seguridad, la carrera estaba reforzada, creo que había más de 1.000 personas para la seguridad.Esto no es una cruzada. Yo no vengo aquí a luchar contra nadie. Yo solo quiero que se haga la carrera y por eso desplegamos todos los medios de seguridad que podamos o que estén a nuestro alcance", explicó.

"Las líneas con el Consejo Superior de Deportes están perfectamente abiertas. Existe contacto permanente en las situaciones que podamos requerir cada uno del otro y en esa parte, lo que sí que tengo que decir es que hay un cauce abierto y que las relaciones son de absoluta normalidad", concluyó el directo de La Vuelta.

