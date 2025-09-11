Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Carlos Alcaraz

Mouratoglou da las 3 claves de Alcaraz para tumbar a Sinner: "Diferencia a los muy, muy, muy top del resto"

El prestigioso técnico francés cree que la derrota en Wimbledon fue un punto de inflexión y que el murciano supo transformarla en la fórmula de su sexto Grand Slam.

Carlos Alcaraz celebra su victoria en Nueva York

Carlos Alcaraz celebra su victoria en Nueva York

Luis F. Castillo
Publicado:

La nueva victoria de Carlos Alcaraz contra Jannik Sinner en la final del US Open, que significó el sexto Grand Slam de su carrera y el regreso al número 1 del mundo, sigue generando análisis en el circuito. El último en pronunciarse ha sido Patrick Mouratoglou, uno de los entrenadores más reputados, que en su último vídeo explicó cuáles fueron, a su juicio, las tres claves del murciano.

"Creo que la final de Wimbledon fue la mejor cosa que le pasó a Carlos. Él tenía la sensación de que Jannik realmente le había machacado"

Patrick Mouratoglou

"Creo que esa final de Wimbledon fue lo mejor que le pasó a Carlos [Alcaraz]. Él tenía la sensación de que Jannik [Sinner] realmente le había machacado. Que había jugado más rápido que él, que no había tenido soluciones. Y yo pienso que fue una llamada de atención para él", señaló Mouratoglou sobre el papel que jugó la derrota en Londres como punto de inflexión.

El técnico francés insistió en la preparación que siguió el equipo del murciano: "Carlos habló de ello, su equipo habló de ello, él vio un montón de vídeos de Jannik. Y siento que él tenía una idea muy clara sobre qué hacer y cómo hacerlo. Y él sabía de corazón el tipo de tenis que Jannik juega y cómo juega. La combinación de golpes, cuando la bola aterriza aquí, dónde golpea la bola... y él pudo leer el juego y estuvo allí antes".

Servicio, variedad, actitud

En ese análisis, Mouratoglou detalló tres aspectos fundamentales: "Carlos sabía que él tenía que mejorar tres cosas. La primera era su servicio. La segunda era la variedad de sus golpes. Y la tercera era su actitud durante el partido".

El exentrenador de Serena Williams destacó además la rapidez con la que el murciano pudo aplicar esos cambios: "Sé que puede ser sorprendente para la gente pensar 'Wow, ¿en tres semanas cómo puedes hacer un cambio así, una mejoría así?'. Pero esa es la diferencia entre el nivel muy muy muy top y los otros".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Deportes

Carlos Alcaraz celebra su victoria en Nueva York

