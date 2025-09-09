Tim Henman y la victoria de Alcaraz ante Sinner en el US Open: "Una clase magistral de golpeo de pelota"

Carlos Alcaraz pegó un golpe sobre la mesa este domingo en Nueva York, adjudicándose su segundo US Open -sexto grand slam de su carrera- y recuperando el número 1 del mundo. El histórico triunfo del murciano ante Jannik Sinner (2-6, 6-3, 1-6 y 4-6) devuelve al español a lo más alto del tenis mundial tras una temporada tremenda en la que ha levantado siete títulos (Rotterdam, Montecarlo, Roma, Roland Garros, Queen's, Cincinnati y US Open) y en la que acumula 61 victorias y sólo seis derrotas.

Tras la derrota en la final de Wimbledon ante Sinner, el pupilo de Juan Carlos Ferrero preparó un plan con su equipo para batir al de San Cándido en Nueva York, un plan que se basó en una mejora exponencial con su saque, mayor presión con su primer golpe y una mentalidad granítica para estar centrado desde el primer al último punto. El resultado fue una versión mejorada del murciano, la mejor de su carrera, para conquistar su sexto grand slam cediendo solo un set y aniquilando a todos sus rivales.

El propio Jannik Sinner admitió tras la final en Flushing Meadows que Alcaraz es "un jugador diferente" y que tendrá que implementar cambio en sus patrones de juego para poder doblegar al tenista español. Es muy sencillo, es un jugador diferente. Es así de simple. No tiene debilidades, como sí las tienen otros jugadores. Mi idea es, incluso aunque tenga que perder algunos partidos a partir de ahora, tratando de hacer cambios, es ser un jugador un poco más imprevisible, porque creo que es lo que tengo que hacer para ser mejor tenista", reconocía Sinner.

La actuación del murciano en el US Open, donde ha superado sin contemplaciones a Opelka, Bellucci, Darderi, Rinderknech, Lehecka, Djokovic y Sinner, ha despertado todo tipo de elogios de comentaristas y leyendas de este deporte como Mats Wilander, quien sostiene que "cuando juega bien, realmente es el mejor jugador del mundo". El último en sumarse a los piropos hacia Alcaraz ha sido Tim Henman, extenista británico que ha asegurado que el saque fue la clave en el impresionante torneo de Alcaraz en Nueva York.

Tim Henman: "El saque de Alcaraz fue absolutamente fenomenal"

El ex número 1 británico Tim Henman dio su veredicto en Sky Sports, ya que cree que un área clave le dio a Alcaraz la ventaja sobre su mayor rival.

"Una clase magistral de golpeo de pelota. Nunca he visto a Alcaraz servir así. Piensas en los grandes sacadores del tenis, y ahora tengo que poner a Alcaraz en esa categoría", explicó Tim Henman en Sky Sports,

"Contra uno de los mejores restadores (Sinner), el saque de Alcaraz fue absolutamente fenomenal. Pudo colocar sus golpes con tal velocidad y consistencia. Le concedió a Sinner muy pocas oportunidades de entrar en esos juegos de servicio, y le dio a Alcaraz la oportunidad de jugar con aún más libertad, desatándose. Puedes ver la alegría de esa actuación. Fue completa", apunta Henman.

Navratilova, sobre Alcaraz: "Creo que no siente la presión contra Sinner..."

Martina Navratilova, ganadora de 18 grand slam, también se rinde ante Carlos Alcaraz y ensalza la capacidad del murciano para jugar su mejor tenis en los momentos importantes.

"Alcaraz simplemente da lo mejor de sí cuando más importa", expresó Navratilova a Sky Sports.

"Creo que no siente la presión contra Sinner porque sabe que tiene que jugar bien y si pierde, lo acepta. Carlos acaba de alcanzar un nivel ligeramente mejor que el de Jannik, y cuando está en su mejor momento, es prácticamente imbatible", sostiene la extenista checo-estadounidense.

"Los números no mienten, Alcaraz fue mejor en todos los ámbitos", concluye Martina Navratilova.

