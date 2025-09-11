El Metropolitano, sede de la final de la Champions League 2027

El Estado Metropolitano albergará la final de la UEFA Champions League 2027, según ha informado la UEFA este jueves. El Comité Ejecutivo de la UEFA, reunido en Tirana (Albania), ha elegido el recinto del Atlético de Madrid para albergar la gran final de la Liga de Campeones por segunda vez, ya fue sede de la final en 2019, una final que ganó el Liverpool ante el Tottenham.

El estadio Metropolitano fue inaugurado el 16 de septiembre de 2017 y tiene capacidad para 70.692 espectadores, el 96% a cubierto. El estadio cuenta con 1.000 plazas de parking dentro del propio edificio y otras 3.000 plazas en el exterior.

España ha albergado, contando la final de 20927, nueve finales de la máxima competición de clubes del fútbol europeo: Santiago Bernabéu (4), Camp Nou (2), Metropolitano (2) y Sánchez-Pizjuán (1).

Ronda de consultas para decidir sobre el Villarreal - Barcelona en Miami

La UEFA ha informado que "no se ha tomado ninguna decisión" sobre la solicitud para poder disputarse el Villarreal - Barcelona de LaLiga en Miami.

"Hay muchos asuntos que resolver y, como organismo rector europeo, la UEFA tiene la responsabilidad de tener en cuenta todos estos factores. Como resultado, este jueves no se ha tomado ninguna decisión, pero la UEFA llevará a cabo una ronda de consultas con todas las partes interesadas del fútbol europeo, incluidos los aficionados", ha informado el máximo organismo del fútbol europeo.

La UEFA explica que el comité ejecutivo admite que "se trata de una cuestión importante y cada vez más relevante, pero expresó su deseo de garantizar que se tengan en cuenta las opiniones de todas las partes interesadas antes de tomar una decisión definitiva".

