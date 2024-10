Un intratable Jannik Sinner se corona en Shanghái ante Novak Djokovic

Jannik Sinner demostró que a día de hoy, con permiso de un Carlos Alcaraz que le ha derrotado en los tres duelos directos este año, es el mejor tenista del planeta. El de San Candido sumó su séptimo título de la temporada en el Másters 1.000 de Shanghái ante un NovakDjokovic que tuvo que claudicar ante la evidencia en dos sets (7-6 y 6-3) de pelea. El serbio, el mejor tenista de la historia, sólo pudo plantar cara en el primer set, llevando al actual número 1 al tie-break, donde el italiano es un seguro de vida. En el segundo set ya no hubo historia y un break al comienzo de la segunda manga decantó de forma definitiva el duelo para un Sinner que solo ha perdido seis partidos en 2024.

Sinner, que igualó su cara a cara (4-4) ante Djokovic, acumula dos grand slam (Open de Australia y US Open), tres Masters 1.000 (Miami, Cincinnati y Shanghái) y dos ATP 500 (Rotterdam y Halle) en una temporada de ensueño y donde apenas ha mostrado síntomas de flaqueza. Solo la magia y el tenis volcánico de Alcaraz parecen poder frenar ahora mismo a un Sinner que cerrará el año como número 1 del mundo, el primer italiano que lo logra en toda la historia.

El tenista italiano, a sus 23 años, se ha convertido en un jugador simplemente implacable. Sinner cuenta con la mejor cabeza del circuito y una fiabilidad más propia de un robot que de un tenista de carne y hueso. Una buena prueba es que no le concedió una sola ocasión de break a Djokovic en la final de Shanghái, palabras mayores teniendo en cuenta que Nole puede es uno de los mejores restadores de la historia del tenis.

El presente y el futuro del tenis pertenecen a Sinner y Alcaraz, los dos tenistas que han cogido el relevo del big three, ya con dos de sus integrantes retirados (Federer y Nadal). El italiano y el español prometen duelos épicos en los próximos años y son los dos jugadores llamados a dominar el circuito.

Una buena prueba del temporadón de Jannik Sinner es la diferencia que le saca a Carlos Alcaraz tanto en la ranking ATP como en la 'Race to Turin' después de que el murciano haya firmado un año increíble, ganando dos grand slam (Roland Garros y Wimbledon), su segundo Indian Wells, la plata olímpica y el China Open.

Jannik Sinner sale de la gira asiática con una mayor ventaja (11.920 puntos) sobre Carlos Alcaraz, segundo del ranking ATP con 7.120 puntos. Alexander Zverev mantiene la tercera plaza (6.795 puntos), justo por delante de Novak Djokovic (6.160 puntos).

La siguiente parada oficial, al margen del Six King Slam en Riadh, será el Másters de París-Bercy, del 28 de octubre al 3 de noviembre. Sinner y Alcaraz también pueden chocar en las Nitto ATP Finals (10-17 de noviembre) y en la final de la Copa Davis (19-24 de noviembre).

Djokovic: "Puedo seguir plantándole cara a los grandes"

Novak Djokovic, pese a la derrota ante Sinner, todavía se ve al nivel necesario para jugar contra figuras emergentes como el italiano o Carlos Alcaraz.

"En este torneo ha estado a mi mejor nivel desde los Juegos Olímpicos (ganó la medalla de oro en individuales) y hoy lo hice lo mejor que pude teniendo en cuenta que no estaba 100% fresco. Jugué bastante bien, y eso me hace creer que todavía puedo jugar contra los mejores del mundo a este nivel", indicó el de Belgrado en rueda de prensa.

"Ha jugado los puntos clave mejor que yo, y eso ha marcado la diferencia. Ha ganado merecidamente, ha estado muy fuerte", reconoció el serbio sobre le triunfo de Sinner.

"Siempre quieres que el rival se sienta bajo presión, y él (Sinner) lo consigue".

Djokovic perdió la oportunidad de alzarse con el trofeo número 100 de su carrera -una marca que solo han superado el suizo Roger Federer y el estadounidense Jimmy Connors-.

"Lucharé para hacer que pase pronto, pero no es un objetivo a vida o muerte para mí. Ya he logrado todo lo que me proponía a lo largo de mi carrera, y esto es un 'bonus'. Tenía ganas de que pasara, pero no estaba destinado a pasar", explicó el tenista serbio y ganador de 24 grand slam.

"Mientras siga al nivel de esta semana, creo que puedo seguir plantándole cara a los grandes. A ver cuánto dura", concluyó Nole.

