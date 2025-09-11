Borran el último mural de Banksy en la pared del Tribunal Superior de Londres

El mural que apareció el lunes 8 de septiembre en la pared del Tribunal Superior de Londres ha sido borrado este miércoles y ya solo queda una sombra de la creación del artista callejero Banksy.

En la obra se apreciaba cómo un juez con toga y peluca golpeaba con un mazo a una persona que sujetaba una pancarta cubierta de sangre, representando la prohibición de la libertad de expresión.

Según ha informado La Vanguardia, la obra ha estado oculta hasta ser eliminada en varias ocasiones y vigilada por el personal de seguridad. El Servicio de Tribunales y Juzgados de Su Majestad confirmó que sería retirada debido a la protección legal del edificio por su importancia histórica.

En las últimas horas, los trabajadores han limpiado la pared detrás de una valla de protección, mientras algunas personas tomaban fotografías. Banksy confirmó la autoría del mural desde su cuenta en Instagram, publicando imágenes antes de ser cubierto con plásticos y vallas de las autoridades, comunica la Agencia EFE.

La Policía Metropolitana de Londres ha confirmado que recibió una denuncia por daño criminal en relación con el grafiti y confirmó que mantiene abierta una investigación vinculada con este asunto.

Al mural lo acompañó la polémica, ya que ha aparecido en plena escalada de detenciones vinculadas al grupo Palestine Action, ilegalizado por el Gobierno.

Banksy, cuya identidad ha permanecido en secreto durante más de 25 años, estaría obligado a revelar públicamente su nombre auténtico si fuera llevado a los tribunales tras las investigaciones de la policía. Diferentes medios británicos señalan que el daño criminal conlleva una pena máxima de 10 años de prisión si causa más de 5.000 libras en daños. Si es inferior a a esa cifra, la pena máxima es de tres meses o una multa de 2.500 libras, ha comunicado el diario ABC.

El artista reivindica mediante su arte callejero asuntos sociales, políticos y medioambientales.

Abre la exposición de Banksy en Madrid

Este mismo año el artista Banksy abrió una exposición con más de 170 piezas en Madrid, incluidas reproducciones a tamaño real de sus murales más destacados.

Ya son dos los museos dedicados al enigmático artista en nuestro país. El otro está situado en Barcelona. Estos museos son únicos en el mundo, ya que albergan el mayor número de obras murales a tamaño real de Banksy jamás reunidas, y ofrecen una experiencia inmersiva para los amantes del arte urbano y la crítica social.

El mundo recibió su anonimato con cierto recelo, aunque con el paso de los años y después de ver los precios que alcanzaban sus obras en las subastas terminó por aceptar no saber quién es realmente el autor.

