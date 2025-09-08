Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Las felicitaciones de Felipe VI, Sánchez o Nadal a Alcaraz tras su segundo US Open

Lluvia de mensajes para el tenista murciano tras ganar su sexto Grand Slam y recuperar el número 1 del mundo.

Carlos Alcaraz recibe de manos del rey Felipe VI el premio Nacional del Deporte

Las felicitaciones de Felipe VI, Sánchez o Nadal a Alcaraz tras su segundo US Open | Efe

Luis F. Castillo
Publicado:

Las felicitaciones a Carlos Alcaraz se suceden después de su última gesta. El rey Felipe VI y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, han felicitado al tenista murciano tras su victoria en la final del Abierto de Estados Unidos.

"¡Enhorabuena, Carlos Alcaraz! ¡Eres el número 1!", ha publicado la Casa de Su Majestad el Rey en un mensaje en X. Y ha añadido: "Otro Grand Slam que se suma a tu formidable carrera y que enorgullece a todo el deporte español. Gracias por regalarnos otra victoria para la historia".

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha publicado por su parte: "¡Enorme, Carlos Alcaraz!. Otro US Open para la historia. Gracias por hacernos disfrutar y soñar con tu tenis".

También Rafael Nadal, él mismo campeón del US Open y número 1 del mundo, ha querido sumarse a los mensajes: "Felicidades por el trabajo que hay tras esta gran temporada" recalcó.

Pau Gasol, gran aficionado al tenis, fue también de los primeros en saludar el triunfo de Alcaraz: "En la ciudad que nunca duerme, creo que hoy Carlos Alcaraz no dormirá mucho".

En cuanto a instituciones deportivas, el Real Madrid fue de las primeras en felicitar al número 1 del mundo. También el Atlético de Madrid y el Sevilla entre los clubes de fútbol.

"Querido Carlos Alcaraz, enhorabuena por tu segundo US Open, tu sexto Grand Slam, y por el merecido número 1 del tenis mundial. Los madridistas siempre estamos a tu lado y nos sentimos muy orgullosos de ti. ¡Felicidades, campeón!", escribió el club merengue, conjunto del que es aficionado.

Carlos Alcaraz se proclamó campeón del US Open por segunda vez en su carrera y recuperó el número 1 del mundo dos años después tras derrotar a su gran rival, el italiano Jannik Sinner, en la final por 6-2, 3-6, 6-1 y 6-4.

