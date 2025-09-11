Filippo Ganna se impone en la crono de Valladolid y Almeida recorta diez segundo a Vingegaard

Filippo Ganna (Ineos) se ha impuesto en la contrarreloj individual disputada en Valladolid, un recorrido recortado por las protestas a favor de Palestina y contra la participación del Israel-Premier Tech, mientras que Joao Almeida (UAE Team) ha recortado en diez segundos la diferencia con Jonas Vingegaard (Team Visma), actual maillot rojo.

Filippo Ganna, actual campeón de Italia y dos veces del mundo en la especialidad contra el crono, se llevó la victoria con un tiempo de 13 minutos, superando en un segundo a Vine y en 8 a Almeida. Jonas Vingegaard fue noveno a 18 segundos del ciclista italiano y ganador de la etapa.

La pelea por la general se aplaza hasta la jornada del sábado, en la que la subida a La Bola del Mundo determinará al ganador de la Vuelta ciclista a España 2025.

Dos detenidos por invadir el recorrido de la crono en Valladolid

La etapa de este jueves transcurrió sin incidentes relevantes y, a diferencia de lo ocurrido en Bilbao o Mos, no hubo que lamentar interrupciones en la prueba deportiva, marcada por las manifestaciones a favor de Palestina y en contra de la participación del Israel-Premier Tech. Sí hay que señalar que dos manifestantes fueron detenidos este jueves por saltar al recorrido en las calles de Valladolid.

Según han informado fuentes policiales, el incidente se produjo en la subida que une la Plaza de la Antigua con la Plaza de la Universidad, lugar en el que dos personas han saltado las vallas que limitaban el circuito y han sido interceptadas por los agentes, mientras que un tercer manifestante ha intentado también acceder, sin éxito, al lugar en el que transcurría la prueba.

Como han indicado estas mismas fuentes, el incidente no ha interferido en el transcurso de la prueba, ya que en ese momento no circulaba ningún corredor ni vehículo por la zona. Las detenciones se produjeron mientras centenares de personas protestaban a lo largo del recorrido, de unos 12 kilómetros, para denunciar el "genocidio israelí en Gaza" y para protestar por la participación de un equipo de Israel en esta competición ciclista. Los manifestantes se concentraron en media docena de puntos repartidos por el recorrido de la crono, que el miércoles por la noche se redujo más de la mitad por motivos de seguridad.

Gritos de "boicot a Israel" y "fuera" al paso de los integrantes del equipo Israel Premier Tech se pudieron oír a lo largo de la prueba en puntos como la rotonda del puente de Adolfo Suárez con Huerta del Rey. Sin embargo, el punto de más tensión fue la Plaza Universidad, a pocos metros de donde se produjeron las detenciones, donde se ubicó la concentración más numerosa de todas. Todo ello en una ciudad que se despertó blindada desde primera hora de la mañana con un despliegue de cerca de un millar de agentes, entre Policía Local, Policía Nacional y Guardia Civil.

En las inmediaciones de la salida, agentes de la Policía Nacional limitaron el acceso a personas con símbolos palestinos como banderas o kufiyas, según denunció el portavoz nacional de Podemos, Pablo Fernández, procurador en las Cortes de Castilla y León, que fue identificado por los agentes y que el miércoles instó a la ciudadanía a boicotear la competición.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com