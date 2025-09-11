Guerra Rusia-Ucrania, en directo: Polonia pide una sesión urgente al Consejo de Seguridad de la ONU por la violación de su espacio aéreo

Este miércoles saltaban todas las alarmas en Polonia. Denunciaban la violación de su espacio aéreo en varias ocasiones por parte del Ejército ruso en sus ataques con drones contra territorio ucraniano. Como consecuencia, se paralizaba la actividad en cuatro aeropuertos, entre ellos, el de Varsovia. Cazas F-35 de la OTAN, especialmente de la Real Fuerza Aérea de los Países Bajos, ayudaron a Polonia a garantizar la seguridad del cielo polaco durante la violación de su espacio aéreo por drones rusos. En las últimas horas se ha conocido que Polonia ha pedido una sesión de emergencia en el Consejo de Seguridad de la ONU.

Aún no se conoce cuándo podría tener lugar. Además de pedir esta reunión, Polonia ha solicitado formalmente una consulta urgente de los aliados al haber invocado el Artículo 4 de la OTAN, una decisión conjunta de Tusk y el presidente polaco, Karol Nawrocki, para preparar una respuesta conjunta de los aliados.

Restos de un misil y siete drones

Las autoridades polacas localizaban restos de un misil de origen desconocido y de siete drones tras la violación del espacio aéreo del país por parte de Rusia. Los restos del misil localizados pueden pertenecer a un misil polaco utilizado para derribar los drones.

El primer ministro polaco, Donald Tusk, ha explicado en el Parlamento que, durante la madrugada, se registraron hasta 19 incursiones del espacio aéreo polaco, a la vez que destacaba que, por primera vez desde el comienzo de la guerra rusa en Ucrania en febrero de 2022, los drones llegaron desde Bielorrusia.

Aunque no hay víctimas ni heridos, una casa resultó dañada, a la vez que se reportaron daños en un turismo aparcado, según la portavoz del Interior.

Guterres sigue con "preocupación" los hechos

El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, confirmó que seguía con "preocupación" el impacto del incidente por el que este miércoles drones rusos violaron el espacio aéreo de Polonia, miembro de la OTAN, antes de ser derribados. Alertaba, además, del "riesgo de expansión del conflicto" en Ucrania.

El suceso, ocurrido durante otro ataque a gran escala con drones y misiles rusos contra Ucrania, "subraya una vez más el impacto regional y el riesgo real de expansión de este devastador conflicto", indicó Guterres.

