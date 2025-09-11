LaLiga
El CTA admite errores arbitrales en el gol de Ferran en Mallorca y en el de Giuliano ante el Alavés
Arranca 'Tiempo de Revisión': los árbitros reconocen por primera vez los errores de las tres primeras jornadas.
Publicidad
El Comité Técnico de Árbitros (CTA) de la Real Federación Española de Fútbol estrenó este jueves su nuevo espacio de análisis 'Tiempo de Revisión' con un vídeo explicativo sobre las jugadas más polémicas de las tres primeras jornadas de LaLiga EA Sports, LaLiga Hypermotion y Liga F. La portavoz Marta Frías detalló las decisiones y admitió errores importantes.
Uno de ellos fue el gol de Ferran Torres ante el Mallorca en la primera jornada, cuando el defensa Antonio Raíllo estaba en el suelo tras recibir un balonazo en la cabeza. "La norma es clara: ante un golpe en la cabeza, lo primero es el jugador", recordó Frías.
"¿Qué dice el protocolo? Que ante cualquier sospecha de conmoción cerebral, el árbitro debe detener el juego de inmediato para que el futbolista sea atendido", añadió, confirmando que José Luis Munuera Montero se equivocó al dejar seguir la jugada. "Esta jugada nos recuerda que primero está la seguridad del futbolista, después todo lo demás".
Penalti por mano de Alejandro Balde
También se revisó el penalti por mano de Alejandro Balde en el Levante-Barça de la jornada 2, donde el colegiado Alejandro Hernández Hernández acertó. "El brazo parte de una posición baja y mientras el atacante prepara el disparo, se eleva hasta colocarse en un ángulo recto respecto al cuerpo. Es una posición que no es natural", explicó Frías.
El tanto de Giuliano, en fuera de juego
El organismo también reconoció un error en el tanto de Giuliano Simeone en el Alavés-Atlético, que debió ser anulado por fuera de juego. "La jugada es atípica. El VAR centra su revisión en una posible mano del atacante, pero no atiende la posición de fuera de juego", admitieron. Además, señaló que "el sistema semiautomático de detención de fuera de juego interpreta de manera incorrecta el toque del portero del Alavés como si habilitara al delantero".
La mano de Arda Güler, bien pitada
En el Real Madrid-Mallorca de la tercera jornada, el CTA defendió la anulación del gol de Arda Güler: "La norma dice que cometerá infracción el jugador que marque gol en la portería adversaria inmediatamente después de que el balón le toque en la mano o el brazo, incluso de manera accidental".
Frías subrayó que "todo forma parte de la misma acción y cumple con el criterio de inmediatez", por lo que la intervención del VAR fue "la decisión correcta".
Más Noticias
- Madrid se blinda con casi 1.000 policías para el final de la Vuelta ante las protestas propalestinas
- El triunfo de la transgénero Yosha Iglesias en el campeonato femenino de Francia divide al ajedrez internacional
- Mouratoglou da las 3 claves de Alcaraz para tumbar a Sinner: "Diferencia a los muy, muy, muy top del resto"
Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com
Publicidad