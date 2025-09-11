El FBI difunde unas imágenes del presunto asesino de Charlie Kirk: ofrece 85.000 euros por información sobre el sospechoso

El FBI difunde dos fotografías de una persona de que sea el asesinato del activista Charlie Kirk en la Universidad Utah Valley (Estados Unidos), que murió de un tiro. Los agentes ya habían avisado en rueda de prensa que tenía imágenes nítidas de un sospechoso y pide colaboración ciudadana para lograr identificarlo.

Las imágenes están captadas por una cámara de videovigilancia y en ellas se observa a un hombre que lleva gorra, gafas de sol y viste con una camiseta negra de manga larga en la que aparece una bandera de Estados Unidos. Los investigadores tratan ahora de averiguar quién cometió el crimen. Las autoridades por ahora no han aclarado si tienen ya potenciales sospechosos o pistas claras para realizar la detención.

"Solicitamos la ayuda del público para identificar a esta persona de interés en relación con el homicidio de Charlie Kirk en la Universidad del Valle de Utah. 1-800-CALL-FBI", escribe el FBI en su perfil de la red social 'X', donde solicita colaboración ciudadana para identificar al sospechoso de perpetrar el crimen contra Charlie Kirk.

El comisionado del Departamento de Seguridad pública estatal, Beau Mason, asegura que el tirador llegó al campus en torno a las 11.52h (hora local): en las cámaras se ve subiendo a la azotea desde la que disparó contra Charles Kirk antes de saltar y escaparse. "Tenemos un buen vídeo de este individuo", ha explicado, según la cadena CNN. También pide evitar acosar a las dos personas que fueron detenidas en un primer momento y que quedaron en libertad después.

Más de 80.000 euros de recompensa

Hasta 100.000 dólares ofrece el FBI a quién de información veraz que ayude a arrestar al sospechoso de asesinar al activista conservador Charlie Kirk.

"El FBI ofrece una recompensa de hasta 100.000 de dólares por información que conduzca a la identificación y el arresto de los responsables del asesinato de Charlie Kirk el 10 de septiembre de 2025 en la Universidad Utah Valley, en Orem, Utah", escribió la agencia en su cuenta oficial en X.

Localizan el arma del crimen

Las fuerzas de seguridad estadounidenses localizan el arma que presuntamente se habría utilizado para asesinar al activista Charlie Kirk, que sigue en paradero desconocido. El arma de fuego ha sido encontrada "en una zona boscosa" tras el asesinato y se trataría de "un fusil de alta potencia".

Un portavoz del FBI, Robert Bohls, confirma que han localizado una pisada y huellas tanto de la palma como del antebrazo del atacante que están analizando.

Kirk, de 31 años, era una de las personalidades mediáticas conservadoras más destacadas de Estados Unidos, con millones de seguidores en redes sociales y considerado un aliado de Donald Trump. El presidente estadounidense ha anunciado que le concederá a Kirk la Medalla Presidencial de la Libertad a título póstumo.

