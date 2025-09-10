Cae la reducción de la jornada laboral con el veto de Junts, PP y Vox: la ley volverá al Gobierno

El pleno del Congreso veta la reducción de la jornada laboral con los votos en contra de Junts, PP y Vox. Los tres partidos políticos, con sus enmiendas a la totalidad, han conseguido tumbar el proyecto de ley para la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas. La medida 'estrella' de Yolanda Díaz vuelve ahora de nuevo al Gobierno, quien tendrá que empezar de cero.

Aunque eran tres textos distintos, solo se ha producido una votación, ya que PP, Vox y Junts coincidían en pedir la devolución del texto al Gobierno. Así, el veto de los tres partidos ha prosperado con los 178 votos de las tres formaciones y UPN. No ha habido abstenciones y PSOE, Sumar, ERC, PNV, Bildu, Podemos, BNG, Coalición Canaria, la diputada de Compromís en el Grupo Mixto, Águeda Micó; y el exministro socialista también perteneciente a este grupo, José Luis Ábalos, han votado en contra de las enmiendas.

El resultado final ha sido de 178 votos a favor de las enmiendas, 170 en contra y ninguna abstención, por lo que la norma ha concluido su camino en el Parlamento

El Gobierno volverá a presentar el proyecto de ley cuando vea la oportunidad. "Hay derrotas que se ganan en la calle", aseguraba la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para que se una a las concentraciones convocadas por los sindicatos CCOO y UGT.

Junts vota en contra

La portavoz en el Congreso de Junts, Míriam Nogueras, ha defendido que su oposición ha sido clara y que pedían al Ministro de Trabajo que dirige la vicepresidenta segunda Yolanda Díaz que no obligara a adoptar el recorte de jornada a las empresas que pudieran ver comprometida su viabilidad, como pymes y pequeños negocios que podrían quedarse sin empleo.

La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y la portavoz de Junts en el Congreso se han encarado en la Cámara Baja a cuenta de la reducción de la jornada laboral. El 'no' de Junts era un secreto a voces y Díaz ha cargado contra la formación de Carles Puigdemont por no avalar la norma. Para la ministra, lo argumentos de Junts son "irreales" y siguen la misma línea que se posicionaron en contra de la subida del SMI.

"Usted no se pone del lado del trabajador y trabajadora catalana, ni del autónomo catalán. Usted se pone de quien hoy en España y en Cataluña se está forrando", ha expresado Yolanda Díaz desde la tribuna del Congreso. Y le pide a la formación independentista volver a la vía de diálogo.

La portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, ha respondido a Yolanda Díaz para decir que la ministra, con sus políticas, está mandando a España "al traste" y acusa a Díaz de "no hacer otra cosa que mentir": "Las personas que suben la persiana cada día y han estado escuchándola a usted hoy, no deben dar crédito de su ignorancia".

La 6ª iniciativa legislativa que el Gobierno pierde el Congreso

El proyecto de ley de reducción de la jornada laboral es la sexta iniciativa legislativa que el Gobierno pierde en esta legislatura y que se incluyen en las casi 150 derrotas sufridas en las votaciones.

Desde el inicio de la legislatura, el PSOE ha visto caer en el Congreso cuatro decretos leyes: uno de diciembre de 2023 sobre reformas en el servicio de la Justicia y la función pública; dos derogados el mismo día de enero de 2025 sobre el gravamen a las empresas del sector energético y el catálogo 'ómnibus' y el último, del pasado julio, para el refuerzo del sector eléctrico con el objetivo de evitar otro apagón.

Se añaden dos leyes del Gobierno derribadas en la Cámara Baja: la reducción de la jornada laboral y la creación de la Agencia Estatal de Salud Pública, que el Ejecutivo de Sánchez repescó tiempo después con más éxito.

