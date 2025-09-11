Toni Bou, el rey del trial con 38 títulos mundiales, va a por más: "No soy imbatible"

Toni Bou sigue siendo intocable. Son ya 38 mundiales los que ha ganado. Lleva 19 años seguidos triunfando cada temporada: 19 coronas en TrialGP (outdoor) y 19 en X‑Trial (indoor). Es tanta la pasión por el deporte, que solo así se puede llegar donde él ha llegado.

Sigue siendo intocable. 'El rey del trial' ha comentado a Antena 3 Deportes que "lo más complicado es mantener la regularidad, la motivación. Siempre se puede mejorar, siempre te pueden ganar, esa es la gracia del deporte, siempre hay que ganárselo desde cero".

"No hay una fórmula mágica, hay mucha disciplina, hay que disfrutar del proceso y tener un objetivo claro", sostiene el piloto de 38 años, natural de Piera (Barcelona).

Su objetivo ahora es alcanzar una cifra redonda. En 2026 cumplirá 40 años y quiere conseguir también los 40 mundiales y si nada se tuerce lo logrará. Toni Bou confiesa que "he evitado hablar hasta ahora del 40, pero es inevitable, el próximo año quiero volver a ganar".

"No creo que me retire ganando"

Y cuando al piloto de la montesa le hablan de retirada, apunta: "No creo que me retire ganando, no descarto seguir más años compitiendo, disfruto, ya se verá el final".

En su camino hacia la gloria le acompaña siempre su casco con el lobo. "El lobo es mi animal preferido, por como son, por como se organizan. La imagen del lobo en mi casco me acompaña desde los quince años que lo escogí. Lleva conmigo toda mi carrera", explica Toni Bou

El palmarés de Toni Bou es único, nadie le supera, algunos rompen récords, él va mucho más allá. Su primer mundial lo logró en 2007, en modalidad outdoor e indoor. Un hito que ha repetido sin fallo en 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 y 2025.

