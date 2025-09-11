Una de las dos víctimas perdona a Raúl Asencio y retira la acusación

Una de las dos jóvenes de Gran Canaria que denunciaron a cuatro canteranos del Real Madrid por difundir vídeos sexuales tomados sin su consentimiento ha retirado la acusación contra Raúl Asencio, tras haber recibido del central del club blanco una carta de disculpas y una compensación económica.

La abogada Margarita Alejo ha confirmado a EFE que su clienta acepta las disculpas solicitadas por el jugador internacional, que incluyen un reconocimiento expreso de que "cometió un error" al enseñar a un amigo el vídeo que habían grabado los otros tres procesados: Ferrán Ruiz, Juan Rodríguez y Andrés García.

Esta denunciante -de las dos personadas en el caso, es la que era ya mayor de edad al momento de los hechos- mantiene, no obstante, la acusación contra Ruiz, Rodríguez y García, futbolistas que en la actualidad ya no pertenecen a la cadena de filiales del Real Madrid.

¿Qué delitos se imputan a Asencio y los otros tres acusados?

El juez que instruye el caso contra Raúl Asencio, futbolista del Real Madrid, y los otros tres acusados, en el Real Madrid juvenil cuando ocurrieron presuntamente los hechos, imputa al central blanco un delito de revelación de secretos y pornografía infantil. Asencio no está acusado de un delito de grabación de vídeos de contenido sexual, a diferencia de los otros tres acusados (Juan Rodríguez, Ferrán Ruiz y Andrés García).

En el auto de procesamiento, dictaminado el pasado mes de mayo, el magistrado aclaró que el defensa canario se mantuvo al margen del encuentro sexual durante el que se realizaron las grabaciones y que, según consta en el sumario, se encontraba en otra zona del club de playa en el que ocurrieron los hechos, compartiendo tiempo con otra chica.

Asencio está procesado por revelación de secretos, al considerar el juez que exhibió el vídeo a una tercera persona, y por pornografía infantil, al hacerlo "a sabiendas que en las imágenes aparecía una menor".

La cronología de los hechos ocurridos en junio de 2023 en Gran Canaria

Los hechos por los que la Fiscalía pide 2 años y medio de cárcel para Raúl Asencio y 4 años y 7 meses de prisión para los otros tres acusados, se remontan al 15 de junio de 2023 en un club de playa de Amadores, al sur de Gran Canaria. Los cuatro futbolistas, entonces con edades entre 20 y 21 años, conocieron a tres chcias con las que compartieron parte del día. Durante esa jornada, una de las chicas les comunicó que tenía 16 años, por lo que, según el juez, "todos sabían que era menor".

Más tarde, dos de las jóvenes —la menor y otra de 18 años— accedieron a mantener relaciones sexuales consentidas con tres de los futbolistas, mientras que Asencio optó por quedarse fuera de la cabaña privada donde se produjo dicho encuentro.

Durante ese acto, uno de los jugadores, presuntamente Ferrán Ruiz, grabó imágenes sin el consentimiento de las chicas. Posteriormente, Juan Rodríguez también habría contribuido a la filmación desde otro ángulo. Las jóvenes detectaron que estaban siendo grabadas, aunque no supieron si las imágenes llegaron a registrarse.

Pese a que los vídeos fueron borrados supuestamente delante de las víctimas, el juez sostiene que dichas grabaciones "fueron compartidas por mensajería instantánea, no solo entre personas concretas, sino también en grupos de difusión colectivos, quedando almacenadas en los móviles de los destinatarios".

