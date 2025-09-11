Netanyahu acusa a Sánchez de lanzar una "amenaza genocida" contra Israel

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ha lanzado duras críticas contra el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, a raíz de unas declaraciones del socialista el lunes sobre la guerra en Gaza. A través de su cuenta oficial en la red social 'X', Netanyahu acusó a Sánchez de lanzar una "flagrante amenaza genocida" contra Israel, después de que el socialista afirmara que España no puede frenar la ofensiva israelí porque "no tiene armas nucleares".

Según el mensaje publicado desde la Oficina del Primer Ministro en Israel, esos comentarios habrían sido interpretados por Netanyahu como una amenaza contra su país. "El primer ministro español dijo ayer que España no puede detener la batalla de Israel contra los terroristas de Hamás porque "España no tiene armas nucleares". Esa es una flagrante amenaza genocida contra el único Estado judío del mundo", expresan en el tweet.

El primer ministro israelí añade que "al parecer, la Inquisición española, la expulsión de los judíos de España y el asesinato sistemático de judíos en masa durante el Holocausto no le bastan a Sánchez. Increíble".

Las palabras de Sánchez, que se produjeron el pasado lunes durante una comparecencia en la Moncloa, han llamado la atención del gobierno israelí. Cuando el presidente anunció las nuevas medidas contra el genocidio en Gaza, declaró que solamente España no podía detener la ofensiva de Israel. Añadió que no por ello iban "a dejar de intentarlo. Porque hay causas por las que merece la pena luchar, aunque no esté en nuestras únicas manos ganarlas".

Netanyahu considera que este tipo de declaraciones ponen en cuestión la legitimidad de la operación militar israelí contra Hamás y, además, representan un mensaje peligroso en medio de uno de los conflictos más tensos de los últimos meses. Hasta el momento, el Ejecutivo español no ha respondido a la acusación.

