Rafa Nadal cree que Alcaraz puede igualar los números del Big Three: "Evidentemente puede"

Cuatro días después del histórico triunfo de Carlos Alcaraz en la final del US Open ante Jannik Sinner, Rafa Nadal ha hablado de los increíbles números que está firmando el jugador murciano con tan solo 22 años y no duda en afirmar que puede llegar a igualar sus 22 grand slam y los números del Big Three. El ganador de 14 Roland Garros cree que Alcaraz "evidentemente puede" alcanzar sus 22 majors e incluso igualar los títulos y éxitos que lograron Federer o Djokovic.

"La carrera parece que va encaminada a que sea algo único. Ojalá que pueda tener una carrera muy larga, que es lo que necesita también para llegar a según que números, y ojalá que le respeten las lesiones y que todo le vaya genial", ha deseado el manacorí al jugador de El Palmar.

"Y bueno, dejémosle. Él tiene seis (grand slam), que es un número increíble a su edad, y ojalá que tenga todos los que pueda", añadió el extenista manacorí.

No obstante, Rafa Nadal sostiene que no se puede comparar el dominio que, a día de hoy, ejercen Sinner y Alcaraz con el que mantuvieron él, Federer y Novak Djokovic durante dos décadas.

"Son Sinner y Carlos y nosotros fuimos nosotros, y ya está. Al final, cada cual tiene que vivir su historia, cada historia es diferente y no hay por qué estar comparando todo el día... Disfrutemos de esa gran rivalidad y dejemos de comparar", señaló Nadal en declaraciones a los medios en el Real Club de Golf de La Herrería de San Lorenzo de El Escorial (Madrid).

A su juicio, el llamado 'Big three' marcó una época al cambiar "los números que se habían hecho hasta el momento" en cuanto a triunfos en torneos grandes, mientras que Alcaraz y Sinner "tienen la ventaja de que tienen unos números marcados que les sirven de línea de meta".

"Aunque seas el mejor del mundo, siempre hay margen de mejora"

Rafa Nadal aconsejó a Alcaraz "disfrutar del momento, que es brillante, y seguir trabajando para cumplir objetivos, mejorar, entrenar cada día con ilusión de ser mejor en algo".

"Porque aunque seas el mejor del mundo, siempre hay margen de mejora en cosas y esa es la motivación diaria. Disfrutar del día a día y después ya veremos cómo evoluciona todo. En la vida, es muy importante los objetivos y tienes que tenerlos a corto, medio y largo plazo", apuntó Nadal.

El ganador de 22 grand slam sí discrepó con el consejo que Federer le dio a Alcaraz, apuntando que él cree que hay marcarse objetivos a menos tiempo que cinco años.

"Yo cinco años no lo veo muy corto plazo. Cinco años son muchos y más en el tenis, que en cualquier momento las cosas pueden cambiar de manera drástica", remarcó Nadal.

"Va mejorando en lo que es una carrera impresionante y muy feliz por él"

Por último, Nadal admitió que Alcaraz está haciendo "una carrera impresionante y es un jugador muy especial".

"Lo sabíamos desde hace años, pero se va confirmando con el tiempo. Va mejorando en lo que es una carrera impresionante y muy feliz por él", indicó Nadal.

"La verdad que tener en España a alguien como él, lo que hace es ayudarnos a seguir siendo un país tenísticamente referente en el mundo, que lo hemos sido durante muchísimos años y no hablo por mí, venía de mucho antes ya. Carlos da esa continuidad a toda esta época de éxitos, ya no solo en el tenis, sino a través del deporte en general", concluyó el extenista balear.

