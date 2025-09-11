Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Madrid se blinda con casi 1.000 policías para el final de la Vuelta ante las protestas propalestinas

El Ayuntamiento desplegará un "refuerzo absolutamente extraordinario" en la última etapa de la ronda, con especial atención a posibles protestas propalestinas.

La Vuelta a su paso por Ponferrada

La Vuelta a su paso por PonferradaEFE

Luis F. Castillo
Publicado:

El dispositivo de seguridad para la última etapa de la Vuelta Ciclista a España en Madrid "duplica" al de años anteriores, según ha confirmado la vicealcaldesa y delegada de Seguridad y Emergencias, Inma Sanz.

Asimismo, la portavoz reclamó además al delegado del Gobierno, Francisco Martín, "contundencia" ante cualquier incidente que pueda producirse en un contexto marcado por las protestas propalestinas.

"Esfuerzo por parte del Ayuntamiento"

Sanz explicó en rueda de prensa que este jueves se celebraba una nueva reunión entre Policía Nacional y Municipal, y destacó el "esfuerzo por parte del Ayuntamiento de Madrid en cuanto a todos los servicios municipales que alcanzará los mil efectivos aproximadamente".

Detalló que solo la Policía Municipal aportará unos 800 agentes, junto a un centenar de Movilidad y un despliegue de Samur-Protección Civil "superior al que ha habido otros años".

Refuerzo "absolutamente extraordinario"

La vicealcaldesa recordó que en 2022 el dispositivo contó con unos 400 agentes de Policía Municipal y que este año "estaba previsto inicialmente un dispositivo de en torno a 500 agentes aproximadamente para el recorrido, que en este caso en la ciudad de Madrid es de aproximadamente 40 kilómetros".

Finalmente, se ha reforzado de manera notable: "El refuerzo es absolutamente extraordinario para ayudar a este dispositivo y además hay un refuerzo también muy importante, muy intensivo en lo que tiene que ver con las Unidades Centrales de Seguridad".

El Consistorio recalcó que la competencia en seguridad ciudadana corresponde a la Delegación del Gobierno y al Ministerio del Interior, pero exigió "que se garantice la seguridad de los ciclistas, su integridad física y también la de todas las personas que puedan acudir a este evento, a esta fiesta deportiva que ha sido siempre el final de la Vuelta Ciclista a España en Madrid".

"Respeto a las protestas pacíficas"

Sobre las manifestaciones, el Gobierno municipal reiteró su "respeto a las protestas pacíficas que allí se puedan producir" pero insistió en que "se actúe de manera contundente ante cualquier acto violento, ante cualquier delito que se pueda producir". Sanz subrayó que "es ilegal impedir la celebración de este evento deportivo y, por supuesto, poner en riesgo la vida y la integridad física de los corredores".

La portavoz fue crítica con el delegado del Gobierno: "Soy algo escéptica, sinceramente, porque la posición del delegado del Gobierno pues no es que sea excesivamente contundente, más allá de volver a dirigirse al alcalde de Madrid en los términos que lo hace siempre".

Aviso de Almeida a Delegación del Gobierno

Por su parte, el alcalde José Luis Martínez-Almeida aseguró desde la Asamblea de Madrid que el Ayuntamiento ha ofrecido "toda la colaboración a la Delegación del Gobierno poniendo todos los medios que han sido requeridos esperando que sean suficientes para prevenir cualquier incidente".

El regidor insistió en su respeto por "las protestas pacíficas, que son legítimas", pero añadió que no "hay que perseguirlas y reprimirlas para evitar que pueda haber disturbios o incidentes que puedan poner en riesgo la integridad física tanto de los corredores como de aquellos que quieren disfrutar simplemente de la Vuelta a España".

Almeida confió en que "la Delegación del Gobierno actúe en consecuencia, tanto para prevenir como en su caso para perseguir a todos aquellos que no quieren protestar sino que quieren reventar violentamente el final de la Vuelta a España".

