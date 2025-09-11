Asesinan a tiros a Charlie Kirk, activista político y aliado de Trump, en un evento en la Universidad de Utah

Conmoción absoluta en Estados Unidos. El trumpista Charlie Kirk ha sido asesinado. Kirk tenía millones de seguidores y estaba promocionando su asociación ultraconservadora de estudiantes cuando recibe un disparo en el cuello. En las imágenes que acompañan esta noticia, muy duras, se puede apreciar cómo ocurre todo en la Universidad Utah Valley (UVU) frente a unas 2.000 personas. "El gran, e incluso legendario, Charlie Kirk ha fallecido", comunicó Trump en la plataforma 'Truth Social'.

Tras conocerse su fallecimiento, el mandatario republicano ordenó ondear a media asta las banderas del país hasta el domingo por la tarde en su honor, "un verdadero gran patriota estadounidense".

Aunque en un primer momento, la universidad confirmó que se había detenido a un sospechoso, el director del FBI ya ha asegurado que ha sido puesto en libertad tras un interrogatorio policial.

La institución educativa cerraba de manera inmediata sus puertas y cancelaba las clases. Pedían a aquellos que se encontraban en el campus que se resguardaran en un espacio seguro hasta que la Policía pudiera escoltarles afuera. "La Policía está recorriendo los edificios para escoltar a las personas fuera del campus. Las carreteras que llevan al campus están cerradas", explicaban un comunicado.

El director del FBI, Kash Patel, comunicó que están "siguiendo de cerca los informes sobre el trágico tiroteo que ha involucrado" a Kirk en la Universidad Valle de Utah. "Nuestros pensamientos están con Charlie, sus seres queridos, y todos los afectados", ha expresado.

La búsqueda del autor de los hechos continúa, mientras que las principales fuerzas políticas ya se han pronunciado ante el aumento de la violencia política en el país.

Tanto su aliado Trump como el vicepresidente J.D Vance, pidieron orar por Kirk. "Dale, Señor, el descanso eterno", expresó el segundo al mando de EE.UU. cuando se confirmó su fallecimiento. "El ataque a Charlie Kirk es repugnante, vil y reprensible. En Estados Unidos, debemos rechazar la violencia política en todas sus formas", indicó el gobernador de California, el demócrata Gavin Newsom.

"Charlie era un amigo cercano y confidente. Muchos lo extrañarán profundamente. Todo líder político debe condenar esta violencia enérgica y rotundamente. Nuestras oraciones están con su esposa y sus hijos pequeños. Que descanse en paz", escribió, por su parte, el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson.

Aumento de la violencia política

El asesinato de Kirk se produce en un momento en el que la violencia política ha ido en aumento en EE.UU. en el último año.

El presidente estadounidense fue víctima de al menos dos atentados fallidos el año pasado durante su campaña electoral para poder retornar a la Casa Blanca. El más impactante fue el de julio de 2024 en el que resultó herido de un disparo en la oreja durante un mitin en Butler (Pensilvania).

En junio, la congresista estatal demócrata de Minesota Melissa Hortman y su esposo fueron asesinados a tiros en su casa en lo que las autoridades calificaron de un "un asesinato por motivos políticos".

