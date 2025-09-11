La FIFA autoriza el fichaje de Aymeric Laporte por el Athletic

El Athletic Club podrá fichar e inscribir a Aymeric Laporte tras recibir la autorización de la FIFA para obtener de Federación de Fútbol de Arabia Saudí (SAFF) el Certificado de Transferencia Internacional (CTI) del central, todavía jugador del Al-Nassr. El club bilbaíno ha confirmado la noticia a través de un comunicado en el que explica que "la FIFA ha autorizado a la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) para obtener de la Federación de Fútbol de Arabia Saudí el Certificado de Transferencia Internacional (CTI)"

"Una vez que dicho CTI sea emitido se podrá realizar la inscripción del jugador Aymeric Laporte en el Athletic Club", detalla el club vasco.

De esta forma, el caso Laporte finaliza de forma positiva para el Athletic después de que el fichaje del defensa se frustrara el pasado 1 de septiembre porque la solicitud de transferencia realizada a través de la plataforma TMS de la FIFA "no pudo completarse en su totalidad" debido a "razones ajenas" a su "voluntad" y a "factores externos", según indicó días después el Athletic.

La RFEF pidió el 2 de septiembre a la FIFA que hiciese "una excepción de validación" para lograr el 'transfer' de la SAFF y que Laporte fuese inscrito. Aunque la FIFA denegó esa solicitud en primera instancia, el club siguió trabajando con el marco legal existente para cumplir con la voluntad de todas las partes, lo cual al fin ha conseguido.

David Aganzo: "Por fin vemos la luz en un largo trabajo"

David Aganzo, presidente de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE), afirmó haber visto, por fin, "la luz en un largo trabajo", tras conocer que la FIFA ha dado el visto bueno para que el central internacional Aymeric Laporte pueda inscribirse como jugador del Athletic Club.

"El contacto ha sido directo con Aymeric y con su representante. La AFE ha estado muy cerca del jugador, y en contacto directo con la FIFA, y por fin vemos la luz en un largo trabajo. Él ha estado en un momento de situación de vacío, donde tenía ya todo hecho con los dos clubes, y se han demostrado las pruebas", explicó Aganzo.

El presidente de AFE se mostró contento porque cree que "el jugador había hecho todo bien", mientras señaló alegrarse por él, "que va a poder hacer lo que quería".

