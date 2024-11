La feroz crítica de Carlos Moyá al acto de despedida de Rafa Nadal: "Fue cutre, tuvieron tiempo..."

Aumenta la polémica y la indignación por la despedida que se le ofreció a Rafa Nadal el pasado martes tras su último día como tenista profesional. Cada hora que pasa aparece una nueva personalidad criticando ferozmente el acto, ya se ha pronunciado David Ferrer, Toni Nadal y el último ha sido nada más y nada menos que Carlos Moyá, exjugador y entrenador hasta ahora del balear.

"La despedida fue cutre, tuvieron meses de antelación"

El de Palma ha sido uno de los más directos a la hora de calificar el adiós de Nadal: "La sensación que nos queda a todos es que la despedida fue desaliñada y cutre. Es verdad que era un martes por la noche, pero tuvieron meses de antelación y se sabía que si España perdía, se retiraba Rafa. Nadal está muy por encima de todo esto", dijo en 'Onda Cero'.

A lo largo de las últimas horas se ha conocido que figuras como Pau Gasol y Novak Djokovic iban a estar en Málaga en los días posteriores, concretamente este viernes, para despedir a Rafa. Sin embargo, no estaba en los planes que España cayese eliminada a las primeras de cambio ante Países Bajos, por eso todo se aceleró. El serbio, además, confirmó que iba a estar en el Carpena nada más conocerse el anuncio del retiro de su máximo rival.

Toni: "Hoy en día se pueden hacer actos más emotivos"

Su tío Toni también dejó constancia de lo poco que le gustó el acto: "Me hubiera gustado ver imágenes de partidos de Rafael en la Copa Davis de Sevilla, en Madrid, en Roland Garros... Hoy en día se pueden hacer actos mucho más emotivos mezclando música con las imágenes. No pretendo criticar a nadie, a mí me hubiera gustado más un acto un poco más diferente", explicó el entrenador de tenis.

Ferrer: "Yo no tenía que haber hablado"

Ferrer, por su parte, aseguró directamente que echó de menos a otras figuras del tenis y que él no debía haber hablado: "Fue un poco triste. Y el hecho de no ver a Roger Federer, Novak Djokovic, Pau Gasol, que es amigo íntimo suyo... yo no tenía que haber hablado, honestamente. Tendrían que haber hablado otras personas. La grandeza de Rafa no va a cambiar con un homenaje mejor o peor".

Claro está que el homenaje no será recordado, pero sí se espera que en los próximos meses se pueda organizar otro más completo y emotivo, tal vez así suceda en torneos importantes como Roland Garros, Wimbledon, Australia... En el Mutua Madrid Open ya disfrutó de uno en la pasada edición en la que cayó en cuartos de final.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com